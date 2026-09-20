Condenaron a dos cajeros del Banco Nación por "pellizcar" billetes a clientes

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta dictó sentencia contra dos cajeros del Banco Nación por sustraer dinero de clientes durante depósitos en la sucursal ubicada en Orán, provincia de Salta, en 2023. Silvia Verónica Castro fue condenada a dos años de prisión en suspenso, mientras que Fernando Horacio Arias Knudsen recibió una pena de seis meses, también en suspenso.

Ambos fueron hallados responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos: Castro por cuatro años y Arias Knudsen por un año. La sentencia también impuso un control judicial por dos años, que incluye la prohibición de consumir drogas o abusar del alcohol, entre otras condiciones.

La investigación, promovida por el fiscal federal Marcos Romero desde la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, comprobó 18 maniobras ilícitas en 2023. De esas, 17 correspondieron a Castro y una a Arias Knudsen. La modalidad delictiva consistía en extraer billetes de los fajos de dinero entregados por los clientes para depositar, ocultándolos en un folleto publicitario del banco o en una máquina contadora fuera de la vista del público.

La disposición física de la sucursal, con cajas separadas y vidrios esmerilados, impedía que los clientes detectaran el robo. La mayoría de las víctimas eran clientes habituales, incluidos representantes de empresas locales, quienes asumían que las diferencias en el dinero depositado se debían a errores propios y reponían el faltante sin reclamar.

El fraude fue descubierto el 17 de noviembre de 2023 cuando un compañero de Castro observó que ella retiraba billetes de un depósito y los escondía. La revisión de las cámaras de seguridad, que cubrían desde el 19 de julio de ese año, permitió identificar otras maniobras similares y fundamentar la denuncia penal.

Los condenados Fernando Horacio Arias Knudsen y Silvia Verónica Castro, quienes se desempeñaban como cajeros de la entidad. Foto: S. Rodríguez / MPF

Durante el juicio, se presentaron videos y testimonios de clientes afectados, muchos de los cuales ignoraban el robo y atribuían las diferencias a equivocaciones propias. Los acusados negaron las acusaciones, alegando conflictos laborales, pero el juez Domingo Batule rechazó esta explicación y destacó el daño causado a la confianza de los clientes y a la imagen del banco.

El fiscal Romero había solicitado penas mayores: dos años y seis meses para Castro y un año para Arias Knudsen. Sin embargo, la sentencia fijó condenas menores pero mantuvo la calificación legal de estafa e incumplimiento de deberes.

El juicio se realizó ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, a cargo del juez Domingo Batule, bajo la modalidad unipersonal - Foto: Sebastián Rodríguez / Ministerio Público Fiscal

El tribunal también remarcó que ninguno de los acusados enfrentaba necesidad económica que justificara sus actos. Según un informe, ambos residían en una casa de buen nivel y poseían un comercio de venta de piscinas y productos de limpieza, lo que les proporcionaba recursos económicos suficientes. "Solo la necesidad de lucro es lo que los ha motivado a cometer estos hechos", concluyó el juez Batule.

Los clientes afectados podrán iniciar reclamos para resarcir los daños sufridos por estas maniobras fraudulentas.