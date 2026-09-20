Una vida más: Círculo jugará un desempate para evitar el descenso

El equipo de Otamendi hizo los deberes y jugará un desempate por la permanencia.

Que sufrimiento. Círculo tenía una jornada a pura tensión y terminó con una alegría. Todavía no terminó, pero cerrar el domingo con una vida más en el Federal A, es lo único que podía esperar el Papero y así será. El conjunto de Otamendi le ganó 2 a 0 a Germinal de Rawson y, por la derrota de Sol de Mayo en La Pampa, tendrá que jugar un partido desempate con los de Viedma para ver quién desciende y quién mantiene la categoría.

De entrada, fue todo del local, que estaba necesitado y plantó un equipo ofensivo, que se paró en campo rival y comenzó a acumular aproximaciones que costó convertirlas en situaciones. Sin embargo, merecía abrir el marcador, cosa que consiguió a los 28, cuando una pierna levantada dentro del área obligó a Diego Novelli a cobrar el penal que Vicente Barberini canjeó por gol en su segunda instancia, luego de que Molini le haya atajado el primer remate pero adelantándose.

Con la ventaja, jugó más tranquilo Círculo que casi no sufrió en toda la etapa y tenía mitad del trabajo hecho, aunque las buenas noticias no llegaban de La Pampa.

En el complemento, llegaron las otras alegrías. Facundo Rojas metió un centro y cayó como una bomba atrás del arquero para sellar el 2 a 0 que casi cerró el partido. Mientras tanto, Costa Brava destrabó el resultado en La Pampa, lo aguantó hasta el final y ahora hay que esperar.

El domingo, seguramente, en sede a definir, Círculo buscará completar el milagro y completar la permanencia en un partido único ante Sol de Mayo.

Síntesis:

Círculo Deportivo (2): Pedro Fernández; Facundo Rojas, Jano Martínez, Julián Vílchez y Simón Buscaglia; Joaquín Bassani, Fernando Villalba y Branco Castelli; Vicente Barberini, Imanol Iriberri y Braian Cos. DT: Duilio Botella.

Cambios: ST 0' Rodrigo Juárez por Castelli, 32' Martín Gómez y Marco Campagnaro por Bassani y Cos y 38' Mateo Sasso por Barberini.

Germinal (Rawson) (0): Luciano Molini; Lautaro Yocco, Laureano Sveruk, Nicolás Macarof y Alan Moreno; Edwin Santilli, Guido Morón, Kevin Lencina y Gabriel Navarro; Alex González y Damián De Hoyos. DT: Andrés Iglesias.

Cambios: ST 14' Yamil Martínez y Gerónimo Núñez por Yocco y González, 20' Martín Lires por Santilli.

Goles: PT 28' Barberini, de penal (CD); ST 7' Rojas (CD).



Árbitro: Diego Novelli.



Estadio: "Guillermo Trama".

Fotos: Edu Machado