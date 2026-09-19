El invierno se despide con todo en Mar del Plata: cómo estará el clima en el cierre del fin de semana

El invierno se despide con todo: cómo estará el clima en Mar del Plata

El invierno se despedirá de Mar del Plata con una jornada que tendrá temperaturas agradables, pero también inestabilidad y tormentas fuertes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo la ciudad tendrá una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 19°C.

Después de una jornada que promete temperaturas agradables, el tiempo dará un giro y podría sorprender a más de uno en la ciudad.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 13 y 14 grados. En ese período, la probabilidad de precipitaciones será baja o nula.

La situación cambiará hacia la tarde, cuando aumenta la posibilidad de lluvias y tormentas, con una probabilidad estimada de entre 40% y 70%. Para ese momento se espera una temperatura cercana a los 19°C.

Además, el viento irá ganando intensidad. Durante la tarde soplará del Oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Por la noche, continuará la inestabilidad, con pronóstico de tormentas y una temperatura cercana a los 15°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 10% y 40%, mientras que el viento mantendrá su intensidad desde el Oeste.

Así, el último domingo del invierno tendrá un comienzo relativamente tranquilo, pero con un cambio de condiciones durante la tarde, que podría complicar los planes al aire libre.