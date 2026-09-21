Argentina superó las 160 preseas y se afirma en el segundo lugar del medallero

Tras una gran jornada de domingo, la delegación argentina comienza la última semana de Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 afirmado en el segundo lugar del medallero con 161 medallas a lo largo de la competencia, de las cuales 43 son de oro.

MEDALLERO COMPLETO

Tras ocho días de competencia, Argentina se coloca en el segundo puesto del Medallero con 160 preseas (43 doradas, 45 de plata y 73 de bronce), pero Brasil sigue estando en el primer lugar con 177 (71 doradas, 58 de plata y 48 de bronce).

Todavía queda mucho por delante y este lunes habrá acción para los argentinos, dentro de los que se destacan los marplatense Leandro Romiglio, que debutará en squash, y los surfistas Thiago Passeri, Isabella Assmanny Surfiel Gil.