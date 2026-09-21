Manejaba alcoholizado y con tres menores: se desvió de carril, chocó y mató a una mujer

Mariela Pollio tenía 44 años, era vecina de González Catán y volvía a su casa.

Un hombre que manejaba alcoholizado con tres menores a bordo perdió el control de su automóvil, se cruzó de carril y embistió a una mujer de 44 años que regresaba a su casa luego de trabajar.

El siniestro fatal ocurrió este sábado por la tarde en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo. La víctima, identificada como Mariela Pollio, residente de González Catán, murió como consecuencia del impacto.

Las primeras informaciones indican que el conductor de un Renault 19 perdió el control, atravesó el bulevar central y terminó chocando contra un Citroën C4 en el que circulaba la víctima. Con el correr de los minutos, el hombre que ocasionó el siniestro vial fue identificado como Raúl Bejas, de 38 años.

De acuerdo con testigos, el hombre tenía un fuerte aliento a alcohol al momento del choque, una sospecha que luego fue confirmada por el resultado del test de alcoholemia, que dio positivo. Además, viajaba acompañado por una mujer y tres menores, quienes sufrieron heridas leves.

Después del impacto, Bejas intentó escapar, pero no logró hacerlo y quedó internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón. Poco después, el juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, dispuso su detención.

Quién era Mariela, la víctima del choque fatal

Mariela Pollio tenía 44 años, era vecina de González Catán y el sábado por la tarde volvía a su casa cuando un conductor alcoholizado perdió el control de su auto y la embistió. La mujer murió como consecuencia del impacto. Estaba casada desde 2024 y tenía tres hijos: una joven de 21 años y dos varones, de 18 y 6 años.

Pollio trabajaba como empleada de comercio y, hacía pocos años, había iniciado su propio emprendimiento de carteles luminosos. Fanática de Arjona e hincha de Huracán, solía compartir en sus redes sociales fotos de recitales y partidos. Además, practicaba acrobacia sobre tela y patín.