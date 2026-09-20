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"Le cagó la vida a su amigo": un joven fue baleado por la espalda y está grave

Valentín Cirone, de 21 años, recibió un tiro de quien era su amigo y está grave en el Higa. El agresor permanece prófugo.

La víctima y otro joven habían pasado gran parte de la noche en la vivienda del atacante, pero al volver al mediodía intentó matarlos.

20 de Septiembre de 2026 19:35

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un joven de 21 años fue baleado por la espalda por su amigo el viernes al mediodía y debió ser intervenido quirúgicamente en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Exigen justicia y la detención del prófugo.

El hecho ocurrió en el barrio Etchepare, cuando Valentino Cirone y otro joven cercano regresaron a la vivienda del atacante, identificado como K.G., para buscar sus pertenencias, tras pasar parte de la noche del jueves ahí y más tarde abandonar el lugar.

Cirone fue operado en el Higa y aguardan por su evolución.

Sin embargo, de acuerdo al testimonio de allegados a la víctima, el agresor sería una persona violenta y adicta, y en ese momento inició una discusión hasta que exhibió un arma y los amenazó.

Aunque en un primer instante quiso dispararle a su otro amigo, luego se dirigió hacia Cirone, que se había escondido en un auto, "le pegó un culatazo y le disparó por la espalda", conforme al relato.

El responsable del ataque está prófugo y es intensamente buscado.

K.G. abandonó la escena y mientras es buscado por las autoridades, el joven de 21 años fue operado de urgencia en el Higa y existe incertidumbre por su evolución.

"Le cagó la vida a su amigo", denunciaron en diálogo con este medio, al mismo tiempo que solicitaron que el autor de los disparos sea capturado.

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