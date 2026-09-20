"Le cagó la vida a su amigo": un joven fue baleado por la espalda y está grave

La víctima y otro joven habían pasado gran parte de la noche en la vivienda del atacante, pero al volver al mediodía intentó matarlos.

Un joven de 21 años fue baleado por la espalda por su amigo el viernes al mediodía y debió ser intervenido quirúgicamente en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Exigen justicia y la detención del prófugo.

El hecho ocurrió en el barrio Etchepare, cuando Valentino Cirone y otro joven cercano regresaron a la vivienda del atacante, identificado como K.G., para buscar sus pertenencias, tras pasar parte de la noche del jueves ahí y más tarde abandonar el lugar.

Cirone fue operado en el Higa y aguardan por su evolución.

Sin embargo, de acuerdo al testimonio de allegados a la víctima, el agresor sería una persona violenta y adicta, y en ese momento inició una discusión hasta que exhibió un arma y los amenazó.

Aunque en un primer instante quiso dispararle a su otro amigo, luego se dirigió hacia Cirone, que se había escondido en un auto, "le pegó un culatazo y le disparó por la espalda", conforme al relato.

El responsable del ataque está prófugo y es intensamente buscado.

K.G. abandonó la escena y mientras es buscado por las autoridades, el joven de 21 años fue operado de urgencia en el Higa y existe incertidumbre por su evolución.

"Le cagó la vida a su amigo", denunciaron en diálogo con este medio, al mismo tiempo que solicitaron que el autor de los disparos sea capturado.