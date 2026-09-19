Hacía un pozo para poner un poste de luz y encontraron a un bebé muerto adentro de una bolsa

Un macabro hallazgo causó profunda conmoción entre los vecinos de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. El episodio se desencadenó durante la jornada del viernes mientras un grupo de operarios realizaba excavaciones en la vía pública. Los trabajadores se encontraban haciendo pozos frente a una vivienda para colocar postes del tendido eléctrico. Al remover la tierra, detectaron una bolsa de plástico sepultada a poca profundidad y dieron aviso inmediato al 911.

Cómo fue el macabro hallazgo del bebé en una bolsa

Tras la alerta de los obreros, efectivos de la Policía de la Ciudad y ambulancias del servicio sanitario acudieron con celeridad al lugar. Al inspeccionar el contenido del envoltorio hallado en el pozo, los agentes confirmaron que adentro yacía el cuerpo sin vida de un bebé. La escena quedó preservada para las pericias de rigor a cargo de los peritos de la Policía Científica. El operativo generó momentos de tensión e incertidumbre entre los residentes de la zona que presenciaron el despliegue.

La mujer contó que había sufrido un aborto espontáneo.

En el marco de las primeras actuaciones judiciales, los vecinos del barrio señalaron a una pareja que reside en las inmediaciones del descubrimiento. La fuerza policial procedió a la aprehensión preventiva de los sospechosos para tomarles declaración testimonial en la comisaría de la zona. Durante el procedimiento inicial, la mujer demorada habría admitido ante los investigadores ser la madre del menor. Sin embargo, tras prestar testimonio en sede policial, ambos recuperaron la libertad a las pocas horas.

La mujer argumentó ante las autoridades que había sufrido una interrupción involuntaria del embarazo y que por esa razón decidió ocultar el cuerpo. No obstante, el Ministerio Público Fiscal ordenó contrastar la versión de la involucrada con el informe técnico de los médicos forenses. Los resultados de la operación de autopsia resultarán determinantes para la carátula definitiva de la causa. El estudio médico establecerá con precisión si el bebé llegó a nacer con vida o si se trató de una gestación interrumpida.

La pareja apuntada permanece en libertad.

La investigación continuará su curso en los tribunales del departamento judicial correspondientes a la zona oeste del Conurbano. Por el momento, la fiscalía mantiene la recolección de testimonios y el relevamiento de pruebas en el frente de la propiedad. La comunidad de Mariano Acosta permanece conmocionada a la espera de las conclusiones forenses oficiales. La causa busca esclarecer las responsabilidades penales de las personas involucradas en el trágico hecho.