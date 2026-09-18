Condenaron a un exsargento del Ejército por abusar de dos soldadas voluntarias

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó hoy a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional a un exsargento primero del Ejército por haber abusado sexualmente de dos soldadas voluntarias en 2022 y cuando todavía se encontraba en funciones. Además, fijó un pago de cinco millones de pesos para cada una de las víctimas en concepto de reparación por el daño sufrido.

Según dio a conocer el sitio Fiscales, Héctor Lorenzo Andersen, de 48 años, fue considerado autor del delito de abuso sexual simple. Como parte del veredicto, los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini dispusieron que, durante el tiempo de la condena, el exsargento debe abstenerse de contactar a las dos damnificadas por cualquier medio y tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros de ellas y sus familiares. A su vez, tendrá que incorporarse al programa “Dispositivo Masculinidades”, que desarrolla en conjunto la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Azul y el Patronato de Liberados.

En línea con el pedido de la fiscalía, el tribunal dispuso que se exhorte al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa a que “arbitren las medidas sancionatorias y preventivas necesarias para que, frente a la denuncia de delitos contra la integridad sexual por parte de miembros de las fuerzas armadas, se establezcan protocolos de acompañamiento a víctimas, tanto en sede administrativa como judicial, garantizando la asistencia psicológica, confidencialidad y el soporte interdisciplinario”. “Deberán procurar el adecuado registro de denuncias y testimonios, como así también la sistematización estadística como herramienta de monitoreo y prevención”, agregaron. Los fundamentos se conocerán el próximo 2 de octubre.

Si bien el juicio inició con una tercera víctima, la mujer no concurrió al debate a declarar y el tribunal dispuso no incorporar por lectura el relato hecho en sede fiscal. En consecuencia, al no poder llevar adelante la acusación, absolvió a Andersen respecto de ese caso.

El fiscal general subrogante, Carlos Fioriti. Foto: Belén Cano

Les pedía besos, abrazos y amenazaba con darlas de baja del Ejército

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el fiscal general subrogante y que el tribunal tuvo por probado, la primera de las víctimas ingresó al Ejército Argentino en Azul en agosto de 2022 para prestar servicios en el puesto de mantenimiento del cuartel —escuadrón, comando y servicio—, que estaba a cargo del sargento primero Andersen. En ese contexto, y hasta el 1° de diciembre del mismo año, el hombre abusó sexualmente de la joven mediante tocamientos, aprovechándose de su autoridad como superior.

Durante esos meses, la mujer denunció hostigamiento y dijo que el sargento primero le proponía que se traten con confianza, que le de abrazos y lo bese cerca de la boca. La joven también relató que su superior se le acercaba, y sin su consentimiento, le hacía masajes en los hombros, mientras le decía que se relaje porque estaba “re tensa”. A su vez, el hombre le hizo comentarios de índole sexual y le preguntaba sobre su vida personal.

En el caso, interviene el fiscal general subrogante, Carlos Fioriti, acompañado por el auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes. - Foto: Belén Cano

De acuerdo con el testimonio, la negativa que manifestaba ante los acercamientos generó en el imputado enojo y amenazas con darla de baja del Ejército, además de que le escribía y la hostigaba a través de WhatsApp y en redes sociales. Según la investigación, el relato brindado primero en la Comisaría de la Mujer de Azul y luego en sede judicial provincial (hasta que se declinó la competencia) posibilitó que otras dos soldadas también hicieran denuncias.

En el segundo hecho, la víctima denunció haber sufrido las mismas maniobras por parte de Andersen, por lo menos desde octubre a fin de noviembre de 2022, mientras prestaba servicio en el mismo puesto de mantenimiento del cuartel. Según describió, también le pedía besos, la abrazaba y aprovechaba para tocarla, le hacía masajes sin su consentimiento y le decía que tenía que parar de hacerlo porque sino "iban a terminar mal".

De acuerdo a su relato, a la mañana cuando llegaba cerraba la puerta de la oficina y volvía a forzarlas para que se dejen abrazar, les exigía besos cerca de la boca y no las soltaba hasta que no se lo dieran. Incluso contó que, cuando se conoció la primera denuncia, el imputado la amenazó para que "no lo traicione".