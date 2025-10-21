Dónde voto el 26 de octubre: consultá el padrón electoral

A menos de una semana para las elecciones legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón definitivo para que los argentinos puedan consultar dónde votan el próximo 26 de octubre de 2025. El listado permite conocer con precisión el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado a cada elector, una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y organización de la jornada.

Los ciudadanos habilitados para sufragar ya pueden acceder al portal oficial www.padron.gob.ar, donde deberán completar cuatro datos básicos: número de DNI, género, distrito electoral y un código de validación. Una vez ingresada la información, el sistema arroja los detalles del lugar de votación, la dirección exacta, el número de mesa y el orden dentro del registro.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el pasado 16 de septiembre, el padrón definitivo para las elecciones. Foto: 0223.

El procedimiento es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. En caso de detectar errores u omisiones, los electores tuvieron tiempo hasta el 26 de septiembre para solicitar la corrección ante la CNE, según informó el organismo en su sitio oficial.

El padrón definitivo fue publicado el 16 de septiembre, en cumplimiento del cronograma electoral establecido por la Justicia Nacional Electoral, y desde entonces permanece disponible para consulta permanente hasta el día de los comicios.

Este domingo se eligen 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales

Qué se vota en las Elecciones 2025

El domingo 26 de octubre, los argentinos elegirán 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales que renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso.

En el Senado, se votará en ocho distritos electorales: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Cada una de estas provincias elegirá tres senadores, dos por la mayoría y uno por la primera minoría.

En la Cámara de Diputados, se renovarán 127 bancas distribuidas en todo el país. La provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor representación, con 35 escaños en juego. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 13, Córdoba y Santa Fe con 9, y Mendoza con 5. Además, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza tendrán elecciones provinciales simultáneas con los comicios nacionales.