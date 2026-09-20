Un efectivo en moto chocó contra un caballo durante una persecución
El agente y el jinete sufrieron heridas y fueron trasladados al HPC y el Higa, respectivamente. Una vecina filmó el momento del impacto.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una persecución policial culminó este domingo con un brutal accidente en el barrio General Pueyrredon, cuando uno de los agentes impactó de atrás a un caballo y salió despedido de su motocicleta.
El episodio ocurrió esta mañana, cuando un efectivo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) seguía a bordo de su rodado a un delincuente también en moto, no pudo esquivar al equino e impactó contra él de manera violenta.
Según se observa en el video filmado por una vecina, un hombre montaba al animal por la calle y de pronto comenzaron a escucharse sirenas de una dirección cercana, hasta que el vehículo aparece en escena y los embiste.
Producto de la colisión, el caballo cayó tirando al sujeto de 36 años y el policía volcó, quedando herido a un lado del camino. De inmediato llegaron el patrullero y otra moto que participaban del operativo.
De acuerdo a fuentes oficiales, el agente fue trasladado en el móvil al Hospital Privado de Comunidad (HPC) con politraumatismos, y el jinete fue remitido el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con un traumatismo en su mano izquierda.
El seguimiento había iniciado en la avenida Jacinto Peralta Ramos y Génova, donde un motociclista de 28 años intentó evadir un control y escapó a toda velocidad.
A pesar del accidente, el joven fue capturado después de 20 cuadras, al perder el control del vehículo en el intento por atravesar un descampado en inmediaciones de Namuncurá y William Morris.
La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, dispuso notificar al aprehendido de la formación de causa por resistencia a la autoridad, realizar las actuaciones correspondientes y otorgarle la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.
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