Un efectivo en moto chocó contra un caballo durante una persecución

El impacto se registró cuando las autoridades perseguían a un motociclista que había intentado evadir un control.

Una persecución policial culminó este domingo con un brutal accidente en el barrio General Pueyrredon, cuando uno de los agentes impactó de atrás a un caballo y salió despedido de su motocicleta.

El episodio ocurrió esta mañana, cuando un efectivo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) seguía a bordo de su rodado a un delincuente también en moto, no pudo esquivar al equino e impactó contra él de manera violenta.

Según se observa en el video filmado por una vecina, un hombre montaba al animal por la calle y de pronto comenzaron a escucharse sirenas de una dirección cercana, hasta que el vehículo aparece en escena y los embiste.

Producto de la colisión, el caballo cayó tirando al sujeto de 36 años y el policía volcó, quedando herido a un lado del camino. De inmediato llegaron el patrullero y otra moto que participaban del operativo.

El motociclista fue atrapado después de ser perseguido por más de 20 cuadras.

De acuerdo a fuentes oficiales, el agente fue trasladado en el móvil al Hospital Privado de Comunidad (HPC) con politraumatismos, y el jinete fue remitido el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con un traumatismo en su mano izquierda.

El seguimiento había iniciado en la avenida Jacinto Peralta Ramos y Génova, donde un motociclista de 28 años intentó evadir un control y escapó a toda velocidad.

La moto del joven de 28 años fue secuestrada.

A pesar del accidente, el joven fue capturado después de 20 cuadras, al perder el control del vehículo en el intento por atravesar un descampado en inmediaciones de Namuncurá y William Morris.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, dispuso notificar al aprehendido de la formación de causa por resistencia a la autoridad, realizar las actuaciones correspondientes y otorgarle la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.