Una cantante de cumbia abrió un local de empanadas que evalúa cerrar: "Me fue para la m...."

Gladys La Bomba Tucumana opinó de la situación que atraviesan los comerciantes en el contexto socioeconómico de la Argentina después de contar que evalúa cerrar su local de empanadas en Recoleta.

“Yo agradezco muchísimo poder tener voz y poder decir lo que pienso, la realidad de lo que vivo yo y la gente. Sería una hipocresía decir que está todo bien. La realidad es que está todo mal, la gente está triste y no tiene para comer”, declaró la artista.

Gladys "La Bomba" Tucumana en la apertura de su comercio en agosto de 2024

En este sentido, señaló que es probable que cierre su emprendimiento de local de venta de empanadas tucumanas. "Vendo empanadas que son muy ricas y son artesanales, hechas a mano”, dijo.

“Son bien tucumanas, porque yo quise llevar un pedazo de mi provincia a Buenos Aires y lo puse con toda la ilusión y todos mis ahorros... porque venía un gobierno que decía que iba a estar todo divino, que iba a igualar el peso con el dólar y la motosierra... y no pasó eso. Yo invertí, confié y me fue para la m.... No puedo sostener a mi negocio”, se sinceró.

La artista dijo que pasó de tener siete empleados a tres y habló de la importancia de que desde el Gobierno se tomen medidas para que eso no ocurra, debido a que “la gente se queda sin trabajo”.

La docena de empanadas cuesta $37.800

Después de cuestionar a muchos de los actuales legisladores, expresó: “Tengo muchas ganas de incursionar en política. Siento que hay un clima muy feo con las diferentes opiniones de las personas... Somos todos argentinos y deberíamos estar todos unidos sin importar el partido, la bandera. Importa que todos queremos que la gente esté bien y que no haya pobres”.

En agosto de 2024, Gladys “La Bomba Tucumana”, apostó por un nuevo proyecto comercial y abrió un local gastronómico en CABA con el que prometía traer el sabor de las empandas tucumanas a la Ciudad. Actualmente, cada unidad tiene un valor de $3.850. La media docena $19.700; la docena $37.800. Además cuenta con promociones como dos docenas a $71.400; tres empanadas + bebida chica por $13.750 o media docena de empanadas y dos bebidas chicas por $26.900.