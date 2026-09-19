Se resistió a un robo en Punta Mogotes y recibió tres disparos: cómo evoluciona el gasista internado en el Higa

El hombre, de 45 años, continúa internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata luego de haber sido baleado durante un intento de robo ocurrido en el barrio Punta Mogotes.

El trabajador había sido trasladado inicialmente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) y posteriormente derivado al Higa, donde fue intervenido quirúrgicamente tras recibir tres disparos durante el violento episodio.

Fuentes oficiales del nosocomio informaron a 0223 que Barrientos evoluciona favorablemente, se encuentra estable, lúcido y sin asistencia respiratoria ni oxígeno, y permanece internado en el servicio de emergencia del hospital.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán.

El violento intento de robo

Una cámara de seguridad de una vivienda de la zona registró la secuencia completa del hecho, ocurrido alrededor de las 10.37 en García Lorca al 600.

En las imágenes a las que accedió 0223 se observa a dos delincuentes que circulaban a bordo de una moto. Uno de ellos descendió del rodado, se acercó al Peugeot 208 en el que se encontraba Barrientos y lo amenazó con un arma de fuego para intentar robarle el vehículo.

El gasista se resistió desde el primer momento. Incluso cuando el delincuente efectuó un disparo al aire para amedrentarlo, pero no cedió y se enfrentó al ladrón.

Martín José Barrientos, de 45 años, continúa internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa)

En medio del forcejeo, el delincuente retrocedió, perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Al verse amenazado, sacó nuevamente el arma y disparó tres veces contra el trabajador.

Tras frustrarse el robo, el agresor escapó junto a su cómplice, que lo esperaba en una moto negra de 150 cc. Pese a haber sido herido, Barrientos se levantó y continuó intentando ahuyentar a los delincuentes.

El violento episodio ocurrió durante la mañana del viernes y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En ese momento, según quedó registrado por la cámara, el cómplice que permanecía sobre la moto habría incitado al atacante a efectuar otro disparo: “Dale, gato, ponelo, dale”. Finalmente, Barrientos subió a su Peugeot 208 y se retiró del lugar a toda velocidad para buscar asistencia médica.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán que busca reconstruir la secuencia y avanzar en la identificación de los dos agresores.