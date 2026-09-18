Cómo sigue la salud del gasista baleado en Punta Mogotes en un violento intento de robo

Esta mañana dos delincuentes a bordo de una moto intentaron robarle el auto a un gasista y lo balearon en el barrio Punta Mogotes. El hombre se resistió y en el forcejeo quedó herido por el rasonazo, por lo cual fue inicialmente asistido en la UPA y luego trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que tras ser intervenido quirúrgicamente, el trabajador permanece en el servicio de emergencia del Higa, sin asistencia de oxigeno y lúcido. Cabe recordar que uno de los motochorros le disparó en tres ocasiones y que el hombre subió a su auto herido, saliendo del lugar a toda velocidad.

Uno de los motochorros le disparó en tres ocasiones.

Los hechos

Una cámara de seguridad de una vivienda aledaña captó el momento exacto en el que los dos delincuentes a bordo de una moto intentaron robarle el auto al gasista.

En las imágenes a las que obtuvo acceso 0223 se puede observar que a las 10:37 de la mañana, uno de los delincuentes descendió del rodado en el que se movilizaba y a punta de pistola amenazó al conductor del Peugeot 208 que estaba estacionado en García Lorca al 600.

Desde un primer momento, la víctima opuso resistencia y pese a que el delincuente disparó al aire para amedrentarlo, no desistió e invitó a pelear al ladrón.

El hombre se abalanzó sobre el delincuente que, en un intento por retroceder, perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Al verse amenazado, el motochorro le disparó en tres ocasiones y al verse frustrado el intento de robo emprendió la fuga con el cómplice que manejaba una moto de 150 cc negra.

El episodio causó conmoción entre los vecinos de Punta Mogotes. Foto: 0223.

Pese a las heridas de arma de fuego recibidas, el trabajador se puso de pie y continuó con su cruzada por echar a los delincuentes. "Dale, gato, ponelo, dale", se escucha decir al delincuente que estaba en la moto incitando a su cómplice a dispararle por cuarta vez. Inmediatamente, el hombre subió a su auto y se fue del lugar a toda velocidad.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno que trabaja para determinar cómo ocurrió la secuencia y avanzar en la identificación de los agresores.