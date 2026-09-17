La rectora de la UNMdP defendió el presupuesto universitario: “Cada peso tiene atrás docencia, trabajadores universitarios y ciencia”

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Mónica Biasone, participó este jueves de la presentación ante el Congreso de la Nación del proyecto de Presupuesto Universitario 2027 elaborado por las universidades públicas de todo el país.

La exposición estuvo encabezada por el presidente del CIN, Franco Bartolacci; el vicepresidente del organismo, Anselmo Torres; y los titulares de la Comisión de Asuntos Económicos, Mónica Biasone y Carlos Greco. La propuesta había sido aprobada previamente en el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, realizado en la Universidad Nacional de Río Negro.

La propuesta quedó a consideración del Congreso de la Nación

El proyecto establece un presupuesto de $11,005 billones para el sistema universitario nacional durante 2027. Según explicaron desde el CIN, el monto constituye una base de financiamiento para el inicio del ejercicio y deberá actualizarse durante el año de acuerdo con la evolución de los salarios, la inflación y otras variables que inciden sobre el funcionamiento de las universidades.

Durante su exposición, Biasone remarcó que la cifra presentada ante los legisladores no fue determinada de manera arbitraria, sino que responde a las necesidades de planificación del sistema universitario. En ese sentido, sostuvo que “lo que vamos a poner a consideración no es sólo un número, obtenido al azar y actualizado”, sino “una herramienta política que las universidades necesitamos para funcionar a partir del año que viene”.

El proyecto de Presupuesto Universitario 2027 contempla $11,005 billones para el sistema público

La rectora de la UNMdP también explicó que detrás de cada partida presupuestaria existen actividades y trabajadores que hacen posible el funcionamiento de las instituciones. “Cada peso tiene atrás docencia, trabajadores universitarios, sistema científico y tecnológico, actividades de extensión y vinculación con nuestro territorio”, señaló.

La propuesta fue elaborada por la Comisión de Asuntos Económicos a partir de información presupuestaria, salarial e inflacionaria del sistema universitario nacional, con el objetivo de ofrecer al Congreso una formulación trazable, comparable y técnicamente fundamentada.

La propuesta fue elaborada por la Comisión de Asuntos Económicos

Del total de $11,005 billones, se contemplan $8,368 billones destinados a personal y $930 billones correspondientes a otros gastos. A esto se suman fondos para programas específicos, la recomposición de gastos de funcionamiento, el Programa Fundar y las Becas Manuel Belgrano.

Además, el proyecto contempla $7,086 billones en políticas estratégicas nacionales vinculadas con la educación superior, la infraestructura y el sistema científico. Ese componente incluye $1,913 billones para Becas Progresar, $109 billones para el Programa de Infraestructura Universitaria y $5,064 billones para Ciencia, Técnica y Arte.

La defensa de la universidad pública

Durante la presentación, Biasone vinculó el financiamiento universitario con el acceso a la educación superior y las posibilidades de movilidad social. En ese marco, afirmó que “sostener el sistema universitario público argentino, es sostener esa idea de la escalerita social ascendente que da sólo el sistema público de educación nacional”.

La rectora planteó además que el sistema público permite preservar las posibilidades de acceso de las nuevas generaciones a la universidad. “Es sostener que cada hijo e hija de los trabajadores de este país puedan seguir soñando con tener una carrera universitaria”, expresó.

El documento elevado al Congreso destaca que el presupuesto universitario constituye la base material para sostener la actividad académica, los salarios docentes y nodocentes, el funcionamiento de aulas y laboratorios, la producción científica y tecnológica, las actividades de extensión y el vínculo de las universidades con sus territorios.

La propuesta quedó a consideración del Congreso de la Nación en el marco del debate del Presupuesto Nacional 2027. Desde el CIN pusieron a disposición de las comisiones parlamentarias el detalle técnico de la formulación y manifestaron su disposición a brindar la información adicional que sea requerida durante el tratamiento legislativo.