Playa Acevedo: el Emturyc recibió dos ofertas para la concesión por 20 años

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) recibió este martes dos ofertas en el marco de la licitación para la concesión por 20 años de la Unidad Turística Fiscal Playa Acevedo, en la zona norte de Mar del Plata, luego de un conflicto que tuvo repercusión en la Justicia a raíz de la decisión inicial del gobierno municipal de no habilitar la participación de organizaciones sin fines de lucro.

La apertura de sobres se concretó luego de la postergación de la convocatoria, que originalmente estaba prevista para agosto. Una de las ofertas pertenece al Club Atlético Once Unidos, que el año pasado impulsó un reclamo judicial para poder participar de la compulsa. La segunda propuesta corresponde a la empresa privada Macedonia SRL.

La licitación se da en el marco del plan para dotar de servicios a las playas del norte.

Según el acta de apertura, Once Unidos presentó un canon anual de $180 millones y comprometió una inversión en obras de $6.312 millones. Por su parte, Macedonia SRL ofertó un canon de $50 millones anuales y una inversión de $2.450 millones. El canon base establecido por el Municipio para la licitación era de $45 millones.

Ahora, los organismos técnicos del Emturyc deberán analizar las ofertas recibidas, con una evaluación de los proyectos y su correspondiente adecuación a los requisitos técnicos y legales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la licitación.

Originalmente, el Emturyc había lanzado la licitación a mediados de 2025, con un pliego que no habilitaba la participación de entidades sin fines de lucro. El argumento del gobierno municipal era que ese tipo de organizaciones no contaría con la espalda financiera necesaria para afrontar el volumen de inversión requerido por la Municipalidad.

Esto generó un reclamo administrativo de Once Unidos, que públicamente había manifestado su intención de participar del proceso con el objetivo de montar una playa deportiva, además de brindar los servicios requeridos por el Emturyc. El planteo fue rechazado por la Comuna, por lo que el club, presidido por el concejal Horacio Taccone, avanzó con una demanda ante el fuero Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

En medio del trámite judicial, el propio Emturyc suspendió la apertura de sobres, con el argumento técnico de que era necesario realizar nuevos estudios de agrimensura. Sin embargo, posteriormente modificó el artículo cuestionado del pliego y habilitó finalmente la participación de oferentes que sean organizaciones sin fines de lucro.

El conflicto había tenido su capítulo judicial: se superó cuando el Emturyc modificó el pliego.

Durante el acto de apertura no se formularon impugnaciones contra las propuestas, por lo que ambas ofertas quedaron incorporadas al proceso. Ahora comenzará la etapa de evaluación por parte del Municipio para determinar cuál cumple con las condiciones establecidas en el pliego.

La concesión contempla un plazo de 20 años, con posibilidad de una prórroga de otros cinco, y prevé la realización de inversiones para el desarrollo del sector. La definición quedará en manos de la administración municipal una vez finalizado el análisis técnico, económico y legal de las ofertas.