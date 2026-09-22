SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Entradera

Encapuchados asaltaron a una familia y robaron una suma millonaria

Al menos cinco delincuentes ingresaron a la vivienda el lunes a la noche a una casa en el barrio Divino Rostro. Pocos minutos después escaparon con casi veinte millones de pesos y otros elementos de valor.

Ocurrió el lunes a la noche.

22 de Septiembre de 2026 10:30

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una familia fue asaltada el lunes a la noche en su casa del barrio Divino Rostro por al menos cinco delincuentes encapuchados que huyeron pocos minutos después con casi veinte millones de pesos y una cantidad de dólares que aún no fue precisada.

Los hechos ocurrieron en un chalet en inmediaciones de las calles Matheu y Las Heras donde los ladrones ingresaron tras forzar una ventan, amenazaron y redujeron a los propietarios antes de robar el dinero y escaparon en un auto que los esperaba en las inmediaciones.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

Las víctimas dieron aviso a la policía y personal de la comisaría segunda que hizo las primeras actuaciones en el lugar en el marco de una causa que será tramitada en la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.

Entre las primeras medidas dispuestas se encuentra la toma de declaraciones, la búsqueda de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad privadas y públicas de la zona.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar