Encapuchados asaltaron a una familia y robaron una suma millonaria

Una familia fue asaltada el lunes a la noche en su casa del barrio Divino Rostro por al menos cinco delincuentes encapuchados que huyeron pocos minutos después con casi veinte millones de pesos y una cantidad de dólares que aún no fue precisada.

Los hechos ocurrieron en un chalet en inmediaciones de las calles Matheu y Las Heras donde los ladrones ingresaron tras forzar una ventan, amenazaron y redujeron a los propietarios antes de robar el dinero y escaparon en un auto que los esperaba en las inmediaciones.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

Las víctimas dieron aviso a la policía y personal de la comisaría segunda que hizo las primeras actuaciones en el lugar en el marco de una causa que será tramitada en la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.

Entre las primeras medidas dispuestas se encuentra la toma de declaraciones, la búsqueda de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad privadas y públicas de la zona.