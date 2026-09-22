Lo apuñalaron en el cuello durante un intento de robo

Un hombre de 54 años fue apuñalado el lunes a la tarde en el barrio Las Lilas y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) al que fue trasladado en ambulancia.

Fuentes sanitarias confirmaron a 0223 que el herido ingresó a la guardia cerca de las cuatro y media de la tarde con una herida de arma blanca en el cuello desde la zona de Bordabehere y Castelli.

Lugar de los hechos.

El propietario de la vivienda manifestó que momentos antes había observado una sombra en el patio y, al salir, fue sorprendido por el sujeto, iniciándose un forcejeo. Durante la pelea el hombre tomó un cuchillo de la cocina y le provocó varios cortes en la zona del cuello y parte posterior de la mandíbula.

Ante los pedidos de auxilio, vecinos acudieron al lugar y retuvieron al sospechoso cuando intentaba escapar. El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó la formación de causa por robo doblemente agravado por escalamiento y por uso de arma blanca en grado de tentativa y el traslado del agresor a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.