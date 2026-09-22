El dólar mayorista sigue planchado: a cuánto cerró este martes

El dólar mayorista finalizó sin cambios en $1.514 después de retroceder apenas 50 centavos en la primera rueda de la semana y dejar atrás el récord nominal alcanzado el viernes.

El dólar oficial minorista cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.533,69 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.599,55 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. El dólar MEP cerró a $1.535 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.595,36.