El dólar mayorista bajó tras tocar un récord nominal: a cuánto cerró este lunes
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar mayorista bajó este lunes 21 de septiembre luego de cerrar la semana pasada en un récord nominal. La cotización se mantuvo más de 25% por debajo del techo de la banda cambiaria.
En el mercado mayorista, el tipo de cambio operó prácticamente sin cambios respecto del cierre del viernes, cuando había terminado en $1.514,50.
El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.534,23 para la venta.
Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.
El dólar CCL cotiza a $1.596,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%. El dólar MEP cotiza a $1.533,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.594,03.
Temas
Lo más
leído