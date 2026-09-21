El dólar mayorista bajó tras tocar un récord nominal: a cuánto cerró este lunes

El dólar mayorista bajó este lunes 21 de septiembre luego de cerrar la semana pasada en un récord nominal. La cotización se mantuvo más de 25% por debajo del techo de la banda cambiaria.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio operó prácticamente sin cambios respecto del cierre del viernes, cuando había terminado en $1.514,50.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.534,23 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.596,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%. El dólar MEP cotiza a $1.533,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.594,03.