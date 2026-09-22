¿Martes de lluvia?: cómo sigue el clima después del temporal en Mar del Plata

Luego de un alerta naranja y un intenso temporal de viento que produjo más de 100 reclamos a Defensa Civil, Mar del Plata tendrá este miércoles una jornada marcada por el frío, la nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 22 de septiembre, la temperatura mínima será de 4 grados, mientras que la máxima alcanzará los 9 grados.

Durante la mañana se prevén chaparrones, con bajas probabilidades, de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 5 grados y el viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Martes nublado e inestable en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Por la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque continuará el cielo mayormente nublado. La temperatura llegará a unos 9 grados, con vientos del sudoeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 7 grados y baja probabilidad de precipitaciones.

Vuelve el calorcito

Afortunadamente, el panorama cambiará a partir del jueves, con un escenario calcado a la de las últimas semanas.

Las temperaturas irán en ascenso hacia el jueves, cuando se espera el día más cálido de la semana.

El SMN prevé una importante recuperación de las temperaturas, con máximas que promediarán los 20 grados Celsius y hasta el momento, sin probabilidad de lluvias a la vista.