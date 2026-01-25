Taxista comenzó un viaje y chocó en la esquina: asistieron a la pasajera

Un fuerte choque se registró en la tarde de este domingo en el centro de Mar del Plata, cuando el conductor de un taxi había iniciado un viaje e impactó en la primera esquina contra otro auto.

Según indicó un testigo del siniestro a 0223, una mujer subió al vehículo que se encontraba estacionado en la parada sobre Santiago del Estero, pero al iniciar el recorrido y cruzar Moreno, un Palio venía "bastante rápido" e impactó en su costado izquierdo.

Mientras el vehículo que circulaba por Santiago del Estero "no sirve más", de acuerdo al testimonio, el segundo rodado no sufrió daños significativos, como se aprecia en las imágenes a las que accedió este medio.

Debido al impacto, la ocupante del taxi debió ser asistida por personal del Same, aunque se trató principalmente del shock causado por el accidente, y pudo subirse a un nuevo auto para llegar a destino.

En tanto a los conductores, no requirieron asistencia médica, y el tráfico se vio interrumpido momentaneamente, sin mayores complicaciones.