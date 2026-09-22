¿Cuándo se va el frío en Mar del Plata? La fecha exacta en que se guardan las camperas

El sol de la época engaña: la primavera no arranca con el 21 de septiembre.

Aunque el calendario diga que la primavera ya arrancó, en Mar del Plata el frío no se rinde fácil. Como sabemos todos los marplatenses cuando hablan de Zona Fría, la ciudad sigue siendo un lugar muy poco templado.

Por eso, guardar las camperas gruesas antes de tiempo suele ser un error bastante común entre los locales más desprevenidos que se dejan llevar por días lindos y los turistas que vienen de visita. Aquellos que viven en la costa saben muy bien que el sol de esta época engaña mucho. Para que el abrigo se guarde de verdad en el placard falta bastante más de lo que la gente cree.

Por qué hay que guardar las camperas recién en noviembre

El mes de octubre es famoso por ser el más engañoso de todo el año. Por más que al mediodía haya tardes lindas de 20 grados para tomar mates al sol, a las cinco de la tarde salta el viento del mar y te congela: los datos del tiempo marcan que en octubre la mínima promedio es de apenas 7 grados. De hecho, han llegado a caer heladas históricas con tres grados bajo cero en plena primavera.

Las lluvias también estarán bien presentes.

Según los especialistas consultados por 0223, se develó el misterio y la fecha exacta en la que el frío duro finalmente afloja es a mediados de noviembre. Recién en ese momento las noches dejan de ser heladas y la mínima promedio supera los 10 grados. Es el punto de quiebre donde el agua del mar empieza a entibiarse un poco y las jornadas se vuelven más parejas. Ahí sí se puede decir que el invierno quedó atrás.

De todas formas, en la ciudad el viento fresco de noche no se va nunca del todo. Inclusive en pleno diciembre, cuando la gente ya disfruta de la playa, la temperatura de noche baja a los 12 grados. Por eso, la famosa "camperita para la noche" es una costumbre obligatoria durante los doce meses del año para no pasarla mal cuando te agarran las sombras en la rambla.

El viento no cesará ni siquiera durante el verano.

La ropa de abrigo pesada no conviene guardarla del todo hasta que no pase noviembre. Por eso, si armás el bolso para hacerte una escapada a la costa, no te confíes solo porque el día pinte soleado. Mantener el saquito a mano te va a salvar de los cambios de tiempo repentinos: disfrutar del mar en esta época es hermoso, pero siempre con un buen buzo a mano. Los próximos días así lo reflejan: si bien el jueves se proyectan 19 grados de máxima, la temperatura tenderá a caer rumbo al fin de semana.