Citan a indagatoria al ambientalista Kanki Alonso por la toma ilegal de Playa Redonda

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12 del Departamento Judicial Mar del Plata citó a prestar declaración indagatoria al integrante del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, Kanki Alonso, acusado de participar de la ocupación de la Unidad Turística Playa Redonda.

Se trata de la causa PP-08-00-021757-26/00, caratulada "Alonso, Kanki s/ Turbación en la posesión o tenencia de un inmueble", que tramita ante el fiscal Luis Alberto Ferreyra.

Según la resolución de fecha 16 de septiembre de 2026, la investigación tiene por acreditado - con anterioridad al 26 de mayo de 2026 - que un grupo de personas, entre las que se encontraría el imputado, habría ingresado de manera clandestina a la Unidad Turística Playa Redonda, ubicada en Ruta Provincial Nº 11 entre calles 747 y 753 de Mar del Plata.

El predio pertenece a la firma Santiago de Compostela 1943 S.A. De acuerdo a la imputación, los ocupantes habrían roto el candado de la tranquera de acceso, colocado pancartas, ramas y escombros para obstruir el ingreso e impedido el acceso de maquinarias y de quienes detentaban la posesión, colocando posteriormente una cadena con candado.

En el lugar se constató la colocación de carteles con las leyendas "Reserva protegida", "Cuido... disfruto... defiendo", "La redonda eco acampantes" y un cartel con un código QR con la inscripción "Escaneá para obtener información sobre la Redonda".

La calificación legal provisoria es la de Turbación de la posesión o tenencia de un inmueble, previsto en el artículo 181 inciso 3º del Código Penal. Para la fiscalía, de las constancias reunidas surgen motivos suficientes para sospechar que el citado resulta co-autor penalmente responsable del hecho, de por si ilegal, a lo que se suman las amenazas, insultos, calumnias e injurias y acciones que la comunidad ya califica como terrorismo ambiental ya que operan por fuera de la ley, no respetando las normativas y realizando acciones manifiestamente ilegales.

La audiencia fue fijada para el día 2 de octubre de 2026 a las 11:00 horas en la sede de la UFI Nº12, calle Rawson 1139. La resolución advierte que en caso de incomparecencia injustificada se dispondrá su comparendo compulsivo mediante el auxilio de la fuerza pública.

Según la Fiscalía, antes del 26 de mayo un grupo de personas ingresó al predio, rompió el candado de la tranquera, colocó pancartas y obstruyó el acceso con ramas y escombros.

Asimismo, se ordenó notificar al Defensor Oficial Nº5 y que el imputado se presente dentro del tercer día de notificado ante la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP) de Tribunales a los efectos de su identificación personal, y se solicitó la confección de un informe de concepto y solvencia.

El hecho se encuentra justificado, según el fiscal, en base a documentación, inspección ocular, fotografías, croquis ilustrativo, informes policiales, acta de notificación y declaraciones testimoniales que obran en la causa.