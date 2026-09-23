No de nuevo, decía: rige un nuevo alerta meteorológico por vientos de 80 km/h para Mar del Plata

El SMN fijó un alerta amarilla por fuertes vientos para Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

A pocos días del intenso temporal de viento que produjo la suspensión de clases por el alerta naranja, nuevamente y en forma sorpresiva, el fenómeno se hace presente este miércoles en Mar del Plata.

Esta tarde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fijó un alerta amarilla por los fuertes vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Desde la Municipalidad recomendaron ante el alerta, circular con precaución por la vía pública, atendiendo las normas de tránsito; asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.

Ante emergencias, comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

Cómo seguirá el tiempo

El pronóstico extendido anticipa un cierre de semana con temperaturas agradables durante las tardes del jueves (mínima 10°C y máxima 22°C); viernes (mínima 11°C y máxima 20°C); sábado (mínima 11°C y máxima 19°C) y domingo (mínima 13°C y máxima 18°C).