Diego Lacamoire lo hizo otra vez: medalla de plata para el marplatense en Santa Fe

Diego Lacamoire volvió a dejar su nombre en lo más alto del atletismo argentino y protagonizó una destacada actuación en los Juegos Deportivos Sudamericanos que se desarrollan en Santa Fe. En la segunda jornada de competencias en la pista del CARD, el marplatense se quedó con la medalla de plata en los 1.500 metros llanos después de completar una carrera de enorme exigencia.

Lacamoire cruzó la línea de llegada con un registro de 3:47.16 y terminó como escolta del uruguayo Valentín Soca, quien se llevó la medalla de oro con 3:46.05. El podio lo completó el ecuatoriano Gerson Montes de Oca, que marcó 3:47.71 para quedarse con el bronce. Para el atleta de Mar del Plata, el resultado representa una nueva confirmación de su vigencia entre los mejores mediofondistas de la región.

La definición tuvo además un condimento especial por la presencia de Soca, uno de los nombres que encabezan la renovación del mediofondo y fondo uruguayo junto a Santiago Catrofe. El representante charrúa logró en Santa Fe un resultado histórico para su país al convertirse en el primer uruguayo en conquistar los 1.500 metros en esta cita continental.

El desafío para Lacamoire era mayúsculo por las credenciales de su principal rival. Soca llegó a Santa Fe después de haber sido finalista en los 3.000 metros del Mundial Indoor de Toruń y en los 5.000 metros del Mundial outdoor de Tokio 2025. Además, posee el récord absoluto de Uruguay en los 1.500 metros, con 3:35.12 conseguido en Lignano Sabbiadoro, y el récord sudamericano bajo techo, con 3:35.50 en Liévin.

Para Lacamoire, la medalla de plata se suma a una trayectoria que ya cuenta con importantes conquistas en esta distancia. El marplatense es campeón sudamericano de los 1.500 metros tras sus títulos obtenidos en San Pablo 2023 y ratificados en Mar del Plata durante el año pasado. En Santa Fe volvió a demostrar su capacidad para competir en carreras tácticas y exigentes y sumó otra medalla internacional para el deporte de Mar del Plata.