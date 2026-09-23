Primavera cero: cuándo vuelve el calor a Mar del Plata

El frío no se quiere ir: cuándo vuelve el calor a Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

La primavera no quiere pasar por Mar del Plata, según advierte el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé una mañana fresca y un cielo mayormente nublado.

El informe del organismo oficial indica que a las 7, la temperatura era de 5,3°C, con una sensación térmica de apenas 1,4°C. La humedad era del 81% y una presión atmosférica de 1013 hPa. El viento soplaba del sector norte a 21 km/h, mientras que la visibilidad alcanzaba los 10 kilómetros.

¿Más lluvias?

El pronóstico prevé para las primeras horas del día lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 4°C durante la mañana.

Hacia la tarde, el cielo se presentaría parcialmente nublado, con una baja probabilidad de lluvias, estimada entre 0% y 10%. La temperatura podría trepar hasta los 16°C, mientras que durante la noche se mantendría parcialmente nublado, con unos 13°C.

El viento continuará del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Cómo seguirá el tiempo

El pronóstico extendido anticipa un cierre de semana con temperaturas agradables durante las tardes del miércoles -mínima 4°C y máxima 16°C-; Jueves (mínima 10°C y máxima 22°C); viernes (mínima 11°C y máxima 20°C); sábado (mínima 11°C y máxima 19°C) y domingo (mínima 13°C y máxima 18°C).