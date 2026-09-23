Primavera cero: cuándo vuelve el calor a Mar del Plata
La mañana arrancó helada en la ciudad. Cómo sigue el clima.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La primavera no quiere pasar por Mar del Plata, según advierte el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé una mañana fresca y un cielo mayormente nublado.
El informe del organismo oficial indica que a las 7, la temperatura era de 5,3°C, con una sensación térmica de apenas 1,4°C. La humedad era del 81% y una presión atmosférica de 1013 hPa. El viento soplaba del sector norte a 21 km/h, mientras que la visibilidad alcanzaba los 10 kilómetros.
¿Más lluvias?
El pronóstico prevé para las primeras horas del día lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 4°C durante la mañana.
Hacia la tarde, el cielo se presentaría parcialmente nublado, con una baja probabilidad de lluvias, estimada entre 0% y 10%. La temperatura podría trepar hasta los 16°C, mientras que durante la noche se mantendría parcialmente nublado, con unos 13°C.
El viento continuará del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.
Cómo seguirá el tiempo
El pronóstico extendido anticipa un cierre de semana con temperaturas agradables durante las tardes del miércoles -mínima 4°C y máxima 16°C-; Jueves (mínima 10°C y máxima 22°C); viernes (mínima 11°C y máxima 20°C); sábado (mínima 11°C y máxima 19°C) y domingo (mínima 13°C y máxima 18°C).
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