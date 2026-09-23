Del fuerte reclamo de los hinchas al gol agónico que la metió en la final: la Selección Argentina de Placente jugará por el oro

El equipo dirigido por Diego Placente venció 1-0 a Perú con un gol sobre el final y quedó a un partido de conquistar la medalla dorada.

La Selección Argentina Sub-19 está en la final de los Juegos Suramericanos. El equipo dirigido por Diego Placente derrotó 1-0 a Perú en Rosario gracias a un gol agónico de Santiago Espíndola y consiguió el pasaje al partido decisivo, donde buscará la medalla dorada frente al ganador de la otra semifinal entre Chile y Paraguay.

Antes del agónico gol de Espíndola, los hinchas presentes en el Coloso Marcelo Bielsa hicieron sentir su voz durante la semifinal entre la Selección Argentina Sub-19 y Perú. Con el partido todavía igualado y ante la impotencia por las ocasiones que no lograba concretar el equipo de Diego Placente, desde las tribunas se escuchó un fuerte reclamo dirigido a los jugadores: “Jugadores, la c* de su madre, a ver si se dan cuenta que no juegan con nadie”**. El cántico reflejó el enojo de un sector del público en un momento de tensión del encuentro. Sin embargo, pocos minutos después llegó la respuesta dentro de la cancha: Espíndola sacó un potente remate desde afuera del área y desató el festejo argentino con el gol que selló la clasificación a la final.

Argentina fue superior durante buena parte del encuentro y generó las principales situaciones, aunque no logró traducir ese dominio en el marcador. Cuando todo parecía indicar que la clasificación se definiría mediante los penales, apareció Espíndola, juvenil de River Plate, con un potente remate desde afuera del área para desatar el festejo de la Albiceleste y sellar una victoria sufrida.

La clasificación ante Perú tuvo un antecedente reciente dentro del propio torneo. En la última fecha del Grupo B, el seleccionado de Placente también había encontrado el empate sobre el cierre ante Venezuela, cuando Ramiro Tulián marcó el tanto que permitió rescatar un punto. Esta vez, la historia fue todavía más favorable: el gol agónico no solamente evitó los penales, sino que además depositó a Argentina directamente en la final.

El equipo argentino ahora deberá esperar para conocer a su rival por la medalla dorada. La otra semifinal enfrentará a Chile y Paraguay, por lo que uno de ellos será el adversario de la Albiceleste en el encuentro decisivo. Placente y sus dirigidos ya tienen asegurada la posibilidad de pelear por una nueva consagración internacional en las categorías juveniles.

La final de fútbol de los Juegos Suramericanos se disputará este viernes 25 de septiembre en el estadio Marcelo Bielsa, conocido como el Coloso del Parque, en la ciudad de Rosario. Argentina será el primer finalista y llegará al partido decisivo después de dos definiciones consecutivas con goles sobre el cierre, mientras espera por Chile o Paraguay para ir en busca de la medalla dorada.

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