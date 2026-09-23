Pidieron condenar a Guillermo Caldera a 12 años de prisión por el abandono y muerte de su padre

Cuarenta días después de que un jurado popular lo hallara culpable de haber abandonado a su padre hasta la muerte, Guillermo Caldera escuchó en la audiencia de cesura que se hizo este miércoles el pedido de una condena de doce años prisión que planteó el fiscal Carlos Russo: el martes próximo conocerá la decisión del Juez Gustavo Fissore.

En el desarrollo de la misma audiencia el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 pidió que Andrea Farías, la ex pareja de Caldera, sea condenada a 6 años de prisión como autora del delito de abandono de persona agravado por el daño provocado en la salud de la víctima.

Detención de Guillermo Caldera.

Por su parte, las defensoras oficiales Gabriela Mónaco y Gabriela Zapata solicitaron los mínimos de pena para Caldera y Farías, respectivamente, tras plantear una serie de cuestiones atenuantes.

Tal como se informó en su momento, en la investigación que se desarrolló en 2023 se pudo establecer que la pareja no cuidaba del médico que estaba postrado en una de las habitaciones de la casa ubicada en Bolívar casi 14 de Julio. "Estaba tirado en una cama, le habían puesto un tacho de pintura para que hiciera sus necesidades y no lo dejaban ver a nadie. En ese estado ingresó en agosto de 2023 a la Clínica Colón donde falleció poco después”, se informó en su momento.

Juez Gustavo Fissore.

En aquel momento el tío de Guillermo Caldera había denunciado en el Juzgado de Familia Nº6 la situación que atravesaba su hermano y solicitó la exclusión de hogar de su sobrino y Farías. La realización de la medida por parte de la policía terminó con el secuestro de un arsenal en el interior del inmueble.

Mientras que la causa por el hallazgo del arsenal se tramitó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1, por el estado que presentaba Jorge Caldera se formó una nueva en la UFI N°7: el deceso del profesional y los datos recabados en la investigación permitieron imputar y detener a Caldera y Farías.