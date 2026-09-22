Seguirá preso ladrón que quiso robar una moto y lo atrapó el dueño

En línea con la decisión que tomó el Juez de Garantías Gabriel Bombini los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías volvieron a rechazar la excarcelación de un hombre que a fines de agosto intentó robar una moto estacionada en la calle y fue reducido por el dueño hasta que llegó la policía.

Tras la decisión del Juzgado de Garantías N°5, la defensora oficial Gabriel Mónaco apeló la misma al entender que el imputado por hurto calificado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa tiene arraigo suficiente, que no existen indicadores objetivos de riesgo procesal y que el hecho atribuído no constituye un delito violento.

Se confirmó la decisión del Juez de Garantías.

La noche del 26 de agosto pasado Y.M.P. intentó apoderarse de una moto Zanella modelo RX 150 dominio, pero no pudo consumar el delito debido a la acción del denunciante quien, al escuchar ruidos del exterior, salió de su vivienda y lo redujo cuando trasladaba a tiro el rodado.

Los jueces Alfredo Deleonardis y Pablo Poggetto señalaron que el imputado ya había sido condenado a seis años y ocho meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 y qué, más allá del vencimiento de la pena en enero de 2021, eso impide aspirar a una pena de ejecución condicional junto al riesgo de ser declarado reincidente.

En la resolución recordaron que, ante la imposibilidad de certificar su domicilio, porque nadie atendió a los funcionarios policiales, la defensa aclaró que Y.M.P. vive sólo en el lugar desde que falleció uno de sus progenitores en febrero de este año y que antes estuvo internado en un centro de rehabilitación por una problemática de adicciones que demandaría abordaje en la actualidad.

Lo resolvió la Sala III.

“La incerteza en relación al lugar de residencia, en la medida en que se trata de un espacio que comenzó a habitar luego de la internación, que en rigor no pudo certificarse, y que ocuparía en soledad desde un tiempo a la fecha sin contar con abordaje de consumo problemático, se erige en un indicador de riesgo objetivo de obstaculización de la justicia”, argumentaron.

Los miembros de la Sala confirmaron el rechazo de la excarcelación del acusado de hurto calificado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.