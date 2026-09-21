Tendrá detención domiciliaria la acusada de querer matar a la ex cuñada

Continuidad del tratamiento por adicciones, acompañamiento familiar y situación de salud. Esos son algunos de los motivos por los que se revocó una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 y se le concedió el arresto domiciliario a una mujer acusada de querer matar a la ex cuñada a mediados el año pasado en el barrio Nuevo Golf.

A Mariana Lorena Bogado la detuvieron el 16 de junio de 2025 en una vivienda en inmediaciones de las calles José Hernández y Bosch luego de agredir a la ex cuñada con un elemento cortante. La víctima declaró que había sido amenazada con anterioridad y que antes de agredirla con la tijera le había pasado un cinturón por el cuello e intentado ahorcarla.

Lo resolvió la Sala I.

La defensa de Bogado había pedido la morigeración de la prisión preventiva por la necesidad de continuar el tratamiento por consumo problemático de sustancias, el acompañamiento familiar y la situación de salud de la mujer que padece asma crónica, pero el pedido fue rechazado a mediados de agosto por el juez Gustavo Fissore.

Al analizar la apelación, los miembros de la Sala I consideraron que los riesgos procesales pueden ser neutralizados mediante una medida menos restrictiva que el encarcelamiento y destacaron que Bogado carece de antecedentes penales, mantiene una evolución favorable en el tratamiento de sus adicciones y cuenta con una red de contención familiar e institucional.

En tal sentido los informes incorporados al expediente señalaron una asistencia regular al dispositivo de tratamiento y una actitud favorable para revisar y modificar conductas vinculadas con su problemática de consumo, además de la posibilidad de continuar un tratamiento ambulatorio en un dispositivo territorial de SEDRONAR, con una frecuencia de dos veces por semana.

Bogado fue detenida en el lugar de los hechos.

Los camaristas Leandro Favaro y Gastón De Marco también tuvieron en cuenta las reiteradas crisis respiratorias sufridas durante el tiempo de detención, que requirieron traslados al UPA y al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y las dificultades para acceder en la unidad penitenciaria a toda la medicación necesaria para su cuadro asmático.

Los magistrados concedieron a Mariana Lorena Bogado la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario bajo el control y seguimiento mediante el sistema de monitoreo electrónico y la tutoría conductual de sus hermanas una vez que el juzgado de origen verifique que el domicilio reúne las condiciones técnicas necesarias para instalar el dispositivo electrónico.