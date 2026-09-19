Sin nuevas habilitaciones pero con santuarios: cómo es el proyecto para prohibir los zóológicos y acuarios

Cómo será la ordenanza que busca prohibir los zoológicos y acuarios con animales en cautiverio en Mar del Plata

El Concejo Deliberante volvió a avanzar con el proyecto de ordenanza que busca prohibir en General Pueyrredon la habilitación de nuevos zoológicos, acuarios y otros establecimientos que mantengan animales en cautiverio con fines comerciales.

La iniciativa propone establecer un nuevo marco para este tipo de emprendimientos y, en particular, impedir que puedan instalarse nuevos espacios destinados a la exhibición de fauna.

También contempla excepciones para reservas y santuarios con fines científicos y de investigación.

El eje central de la propuesta es la prohibición de habilitar establecimientos que mantengan animales vivos de especies de la fauna silvestre autóctona o exótica en cautiverio con fines de lucro, exhibición y/o entretenimiento.

Es decir que, de aprobarse, el Municipio no podría otorgar nuevas habilitaciones para emprendimientos que encuadren dentro de esas características.

Pero el proyecto también contempla qué ocurriría con los establecimientos que ya se encuentran funcionando. En esos casos, la iniciativa establece que las habilitaciones no podrán ser renovadas una vez que finalicen los plazos establecidos en los permisos vigentes.

La iniciativa busca impedir nuevas habilitaciones y evitar la renovación de los permisos vigentes una vez que venzan.

De esta manera, la propuesta no plantea un cierre inmediato de los espacios existentes, sino que busca evitar que puedan continuar funcionando indefinidamente mediante la renovación de sus habilitaciones.

El proyecto también contempla excepciones. La prohibición no alcanzaría a reservas y santuarios que mantengan animales con fines de investigación y científicos.

Este punto, sin embargo, forma parte de los aspectos que todavía podrían modificarse durante el tratamiento legislativo.

El proyecto ya pasó por las comisiones de Ambiente, Educación y Legislación y ahora continuará su recorrido en la comisión de Educación.

Mientras tanto, el Concejo espera recibir informes solicitados al Municipio y a organismos de la Provincia para contar con mayores elementos antes de avanzar con la discusión definitiva.