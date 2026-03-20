Detienen a dos hermanos por narcomenudeo que eran "súper barderos"

La seguidilla de denuncias que hicieron de manera anónima vecinos del barrio Colinas Peralta Ramos por la comercialización de estupefacientes en el barrio dio lugar a un allanamiento en el que secuestraron cocaína fraccionada, un arma y aprehendieron a dos hermanos.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el allanamiento solicitado por la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y que se llevó adelante en un inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Wiliam Morris y Mosconi.

En enero se recibió la primera denuncia y desde ese momento los llamados apuntaban a dos hermanos que, según los denunciantes, "eran re barderos".

Luego de las tareas solicitadas por la fiscalía, la Jueza de Garantías Rosa Frende ordenó el allanamiento del inmueble donde aprehendieron a los dos hermanos y otras dos personas no fueron habidas.

En el lugar secuestraron una Cantidad no precisada de cocaína, marihuana, un revólver calibre .32 largo y una moto con la numeración adulterada, por lo que también se le dió intervención a la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA).

Los dos hermanos fueron asesorados por miembros de la Defensa oficial y optaron por no prestar declaración. Tras el pedido fiscal se convirtió la aprehensión en detención y quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.