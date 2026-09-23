“Nos cayeron”: juzgarán a acusado de vender cocaína con su hermano

Un hombre acusado de comercializar cocaína junto a su hermano en una vivienda del barrio Colinas de Peralta Ramos será juzgado en condición de coautor luego de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías confirmara la resolución inicial más allá de la apelación que presentó la defensa oficial.

La detención de E.G.E. se dio tras una seguidilla de denuncias que hicieron de manera anónima vecinos de la zona: en enero de este año fue la primera y desde ese momento los llamados apuntaban a dos hermanos que, según los denunciantes, "eran re barderos".

Fue personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas el que allanó el inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Wiliam Morris y Mosconi y secuestró una cantidad no precisada de cocaína, marihuana, un revólver calibre .32 largo y una moto con la numeración adulterada.

Lo resolvió la Sala II.

En su recurso de apelación, el defensor oficial Mauro Giacomaso sostuvo que no estaba debidamente acreditada la participación de E. porque su presencia en el lugar era ocasional porque había ido a visitar a su hermano y que no había dato alguno en la investigación que lo vincularan con esa investigación.

El defensor indicó que el imputado tenía once envoltorios de cocaína en su poder “por su condición de consumidor habitual y no a su designio comercial” y había solicitado su inmediata libertad.

Sin embargo, los jueces Adrián Angulo y Juan Pablo Lódola entendieron que la participación se encontraba debidamente acreditada porque E. cumplía con el rol de alertar sobre la presencia de terceros sospechados de ser ajenos a la compraventa de estupefacientes y policías que pudieren intervenir ante la comisión de dicho ilícito.

Intervino la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Ante la irrupción policial el día del allanamiento ingresó corriendo al inmueble al grito de “nos cayeron”, intentó escapar por los fondos y tenía en su poder los envoltorios de cocaína acondicionados para la venta al menudeo.

”No advertimos que los agravios vertidos por la defensa logren conmover la co-autoría delictiva acreditada por el acusador con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, y ello no amerita desvincular al imputado del presente proceso con el consecuente tránsito hacia el juicio oral, ámbito en el cual bajo los principios de contradicción, inmediación y publicidad se podrá determinar dicha participación con la certeza que otorgue el acervo probatorio que se generen en esa instancia de debate”, indicaron en su resolución.

De esta manera los miembros de la Sala II resolvieron confirmar la resolución de la Jueza de Garantías Rosa Frende que dispuso elevar a juicio la presente investigación penal preparatoria seguida a G. H. E. en calidad de coautor del hecho calificado como constitutivo del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.