Micaela Levaggi batió el récord argentino de 1500 metros en el Mundial de Tokio

La temporada es muy buena de Micaela Levaggi, fue campeona sudamericana en nuestra ciudad y ahora batió nuevamente el récord nacional de los 1500 metros, al cronometrar 4m09s76 en su primera participación en un Mundial de Mayores, en la cita que se comenzó a desarrollar en Tokio, Japón.

Levaggi fue 12° en la cuarta serie y se dio el gusto de compartir y competir con la mejor de la historia en la especialidad, la keniata Faith Kipyegon, quien tiene el récord del mundo y las medallas olímipica y mundial en la distancia.

De esta forma, con el 4m09s76, Mica se quedó con el récord nacional, superando lo hecho en Ordizia, España, en julio, donde había marcado 4m10s92. Además, es la séptima mejor marca de la historia de los 1500 metros en sudamérica.

