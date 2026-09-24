Cierra definitivamente una histórica fábrica de alimentos: qué pasará con los trabajadores

La histórica planta de Llavallol cerrará sus puertas a fines de septiembre.

La histórica planta de Dánica de Llavallol, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, cerrará definitivamente sus puertas a fines de este mes. La decisión fue comunicada por Dorada S.A., la empresa detrás de la marca, a través de un cartel que pegaron en el ingreso a la fábrica.

El anuncio tomó por sorpresa a las y los trabajadores, que encontraron el mensaje al llegar a la planta y no pudieron ingresar. Son alrededor de 30 las y los empleados vinculados a la fábrica, que durante sus años de mayor actividad llegó a contar con 150 trabajadores.

Desde el gremio cuestionaron que la comunicación fuera a través de un cartel en la puerta de la fábrica.

La empresa comunicó que el cierre se concretará el 30 de septiembre, después de un largo proceso en el que se intentó todo para sostener la actividad y mejorar la competitividad del establecimiento. Según Dorada S.A., las alternativas no permitieron alcanzar la continuidad de las operaciones de la industria.

Una fábrica con casi 90 años de historia

La fábrica de Llavallol funcionaba desde 1939 y fue protagonista de muchas etapas de la industria alimenticia argentina. En 1963, Dánica se convirtió en una de las primeras empresas del país en producir margarina de origen vegetal.

La planta tuvo varios cambios de propietarios y en el 2018 pasó a ser parte del Grupo Beltrán. Pero en los últimos años, su actividad fue reduciéndose de manera progresiva.

La emblemática planta de Dánica en Llavallol llevaba operando casi 90 años.

A fines del 2024, la empresa había anunciado el cierre del establecimiento. Tras negociaciones con el sindicato y el Gobierno bonaerense, la fábrica volvió a funcionar en febrero del 2025 con un régimen mucho más limitado y principalmente dedicado al envasado. La dotación había quedado reducida a unas 35 personas.

La situación de las y los trabajadores

Tras el anuncio del cierre, las y los trabajadores instalaron una carpa en las inmediaciones de la fábrica e iniciaron una permanencia por turnos para reclamar respuestas. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Soeia) presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y pidió una audiencia urgente con representantes de la empresa.

Desde el gremio cuestionaron que la comunicación fuera a través de un cartel y señalaron que los empleados aguardaban precisiones formales sobre su situación laboral.

Las y los trabajadores de la planta reclaman respuestas.

La empresa aseguró que los salarios serán abonados hasta la fecha prevista para el cierre y que las indemnizaciones serán liquidadas de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo y la normativa vigente. El Grupo Beltrán continuará con otras operaciones industriales como su fábrica de aderezos ubicada en Córdoba.