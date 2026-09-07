La tajante frase del hijo de la mujer que fue asesinada por su marido en Merlo

Ernesto, hijo de la víctima y del femicida, calificó a su padre como un "psicópata".

A raíz del brutal femicidio de una mujer de 62 años en manos de su marido en la localidad de Merlo, habló el hijo de la víctima. "Mi papá es un psicópata", sostuvo.

Tras el crimen de Silvia Beatriz Mina, ocurrido durante la madrugada del domingo en una vivienda de la localidad bonaerense, fue Ernesto, hijo de la pareja, quien se encontró con la horripilante escena.

"Me dijo 'se nos fue la vieja'", detalló el hombre, visiblemente afectado, acerca de la comunicación telefónica donde su padre le dio aviso sobre lo ocurrido.

El hombre relató que llegó al domicilio acompañado por su hijo y su sobrina y que, al entrar a la habitación, se encontró con su madre sin vida en el piso. "Tenía un corte en el cuello bien calculado", relató.

Según explicó, decidió llevar a las menores a lo de un vecino y volvió nuevamente. En esa oportunidad, no le tomó el pulso porque consideró que ya no tenía signos vitales debido al charco de sangre que la rodeaba.

“La sangre estaba coagulada, por todo el quilombo supuse que la había matado hacía rato”, lamentó Ernesto, todavía conmocionado.

También reveló que las circunstancias que desencadenaron en el macabro incidente habría sido una discusión porque "no le alcanzaba la jubilación", una problemática que era moneda corriente en la pareja.

Silvia Beatriz Mina, de 62 años, fue asesinada a puñaladas por su esposo.

Por otro lado, reparó en la presencia del cuchillo en la escena: dijo que la primera vez que ingresó al lugar no vio el arma blanca cerca de su mamá, pero que en la segunda vez sí, por lo que cree que su padre lo colocó allí para simular un ataque.

“Dice que los cortes esos fueron de mi madre, pero no puede ser. Supongo que se autolesionó después de haberla matado”, afirmó.