"Sueños de cartón": un musical sobre la infancia y la fuerza de seguir adelante

El próximo lunes 28 de septiembre llegará al Teatro Melany “Sueños de Cartón”, un musical original que pone el foco en la infancia, los sueños y el poder de la cultura como herramienta para transformar la realidad.

La historia sigue a un grupo de niños cartoneros que enfrenta la posibilidad de ser desalojado del galpón que los vio crecer. Ante esa situación, deberán encontrar en sus propios sueños y en los vínculos que construyeron la fuerza necesaria para defender su lugar y seguir adelante.

Sueños de Cartón, el musical: este lunes en el escenario de San Luis 1750.

Las entradas se consiguen por Plateanet.

A través de la música y el teatro, la obra aborda temas como el trabajo infantil, la importancia de recuperar la niñez y las posibilidades que brinda la cultura para abrir nuevos caminos. La propuesta contará además con voces en vivo.

“Sueños de Cartón” tiene dirección de Mar Milioni, música original de Raúl Oliveira, coreografías de Agustina Martínez y producción y escenografía de Miriam Sevilla. La función contará además con la visita especial del reconocido director, coreógrafo y maestro Ricky Pashkus.

La presentación será el lunes 28 de septiembre a las 20:30 en el Teatro Melany, ubicado en San Luis 1750.