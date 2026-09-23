Zoe recibió el alta, pero su familia necesita ayuda para acompañarla durante el tratamiento

Zoe Luna pudo dar un paso muy esperado: después de permanecer internada en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, ayer recibió el alta y regresó a su casa junto a su familia.

Sin embargo, el tratamiento contra la leucemia continúa y con él también las necesidades cotidianas. Sus papás, de 49 y 50 años, no tienen trabajo y deben permanecer junto a la nena durante todo el día para acompañarla en esta etapa.

Por ese motivo, desde su entorno renovaron el pedido de ayuda económica para poder afrontar los gastos que aparecen día a día y que se suman al tratamiento.

"El hospital se hace cargo de todo. Estamos muy contentos con la atención, pero las cosas del día a día van por cuenta de la familia. Ellos están sin trabajo y ella necesita cremas, leche, agua mineral", explicaron.

Ahora, con el alta médica, la situación requiere además que sus padres puedan dedicarse de manera permanente a cuidarla, lo que les impide salir a trabajar y genera una dificultad adicional para sostener los gastos de la casa.

Cómo ayudar a Zoe

Quienes quieran colaborar económicamente pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Adriano31, a nombre de Adriano Alejandro Luna.

Desde su entorno remarcaron que cualquier aporte puede ser de ayuda para afrontar los gastos cotidianos mientras Zoe continúa con su recuperación y tratamiento.