Zoe recibió el alta, pero su familia necesita ayuda para acompañarla durante el tratamiento
La nena estaba internada en el Hospital Materno Infantil y ayer pudo volver a su casa. Sus papás, de 49 y 50 años, no tienen trabajo y necesitan acompañarla las 24 horas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Zoe Luna pudo dar un paso muy esperado: después de permanecer internada en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, ayer recibió el alta y regresó a su casa junto a su familia.
Sin embargo, el tratamiento contra la leucemia continúa y con él también las necesidades cotidianas. Sus papás, de 49 y 50 años, no tienen trabajo y deben permanecer junto a la nena durante todo el día para acompañarla en esta etapa.
Por ese motivo, desde su entorno renovaron el pedido de ayuda económica para poder afrontar los gastos que aparecen día a día y que se suman al tratamiento.
"El hospital se hace cargo de todo. Estamos muy contentos con la atención, pero las cosas del día a día van por cuenta de la familia. Ellos están sin trabajo y ella necesita cremas, leche, agua mineral", explicaron.
Ahora, con el alta médica, la situación requiere además que sus padres puedan dedicarse de manera permanente a cuidarla, lo que les impide salir a trabajar y genera una dificultad adicional para sostener los gastos de la casa.
Cómo ayudar a Zoe
Quienes quieran colaborar económicamente pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Adriano31, a nombre de Adriano Alejandro Luna.
Desde su entorno remarcaron que cualquier aporte puede ser de ayuda para afrontar los gastos cotidianos mientras Zoe continúa con su recuperación y tratamiento.
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