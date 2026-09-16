Dos hermanitos marplatenses necesitan ayuda para viajar y avanzar con un diagnóstico genético

El mayor padece parálisis cerebral y retraso motriz, y el menor fue diagnosticado con retraso motriz y madurativo severo.

Los hermanos Teo y Santino, dos niños marplatenses de 10 y 6 años, se encuentran en estudio por un diagnóstico genético y su familia necesita recaudar fondos para que puedan viajar al Hospital Italiano y continuar con sus respectivos tratamientos.

Mientras el mayor padece parálisis cerebral y retraso motriz, el menor fue diagnosticado con retraso motriz y madurativo severo, además de presentar bajo peso y talla al nacer.

Por ese motivo, según explicó su madre Agustina a 0223, los chicos deben trasladarse a Buenos Aires para ser evaluados por una especialista en genética, ya que "hasta ahora no han podido encontrar el diagnóstico certero de base" que les permita identificar el tratamiento correspondiente.

La primera consulta de los menores será el 9 de noviembre en el Hospital Italiano.

"El viaje es para que los vea la experta y decida a qué estudios tienen que someterse", detalló la mujer, quien también comentó que ambos se atienden con neurólogos en el Hospital Garrahan, debido a que además son convulsivos y requieren de medicación constante.

El primer viaje será el 9 de noviembre, para la consulta con la médica genetista, mientras que el segundo será el 3 de diciembre, cuando tienen una cita con el neurólogo del Garrahan.

"Quien nos quiera dar una mano, con lo más mínimo, nos ayuda un montón. Todo suma y con mucho amor vamos a poder seguir adelante", sostuvo la familia en un comunicado.

Aquellas personas dispuestas a colaborar con la causa para que los menores puedan continuar con sus tratamientos y estudios pueden hacerlo mediante el alias "teosanti2026".