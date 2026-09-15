La lucha de Giovanni: nació prematuro, atravesó varias cirugías y hoy su familia pide ayuda para sostener su internación

La historia de Giovanni comenzó con una enorme lucha desde el primer día. Nació prematuro, a las 28 semanas, con apenas 900 gramos de peso, producto de un embarazo gemelar. Su mamá, Michelle, recuerda que perdió a su otro bebé apenas dos días después del nacimiento. Desde entonces, Giovanni pelea por su vida.

Tras ocho meses en neonatología, logró recibir el alta y regresó a su casa con una traqueostomía y dependencia de oxígeno. Con el paso del tiempo pudo dejar el oxígeno, aunque continuó con la traqueostomía y necesitó alimentarse mediante una sonda.

Sin embargo, comenzó a provocarle lesiones en la nariz y los médicos decidieron colocarle un botón gástrico. “Tuvo varias complicaciones hace dos años atrás cuando se lo hicieron porque se descolgó el estómago y se hizo una peritonitis”, explicó su mamá Michelle en diálogo con 0223.

El nene, oriundo de Miramar, permanece internado desde hace dos meses y atraviesa un complejo cuadro de salud.

Durante dos años, la familia pudo mantenerse alejada del nosocomio. Pero hace aproximadamente dos meses la situación volvió a cambiar. Giovanni ingresó al Hospital Materno Infantil con un cuadro de abdomen agudo y los médicos debieron realizar dos cirugías exploratorias para determinar qué estaba ocurriendo.

“En el primero encontraron bridas, que son como cintas en el intestino”, relató Michelle. Durante la segunda intervención le realizaron una ileostomía, un procedimiento que permite que el intestino delgado elimine los desechos a través de una bolsa.

A partir de entonces, uno de los principales problemas fueron las pérdidas de líquido. Giovanni debería perder entre 200 y 300 mililitros diarios, pero llegó a perder hasta un litro y medio.

“Cuando se logró reducir eso, nos fuimos cinco días a mi casa y volvimos porque empezó a perder mucha cantidad y se me deshidrataba”, contó Michelle. Desde ese momento permanecen nuevamente en el hospital y recién en los últimos días comenzaron a controlar parcialmente las pérdidas.

Su mamá pasa las 24 horas junto a él y la familia lanzó una campaña para afrontar los gastos básicos y los traslados.

Pero las dificultades no terminaron allí. Giovanni está anémico y tuvo complicaciones relacionadas con el catéter central. En una oportunidad se salió y luego sufrió una infección, por lo que debieron recolocárselo nuevamente.

Actualmente, además, está atravesando una infección en sangre por estafilococo y recibe tratamiento con antibióticos. “Hasta ayer hizo fiebre. Entonces estamo como muy complicados”, expresó su mamá.

Como si todo esto fuera poco, hace pocos días la ileostomía sufrió un prolapso, por lo que parte del intestino comenzó a salir hacia el exterior. Por el delicado estado general de Giovanni, los médicos no pueden someterlo inmediatamente a una nueva cirugía.

El apoyo de la familia





Mientras Giovanni continúa internado, Michelle es quien permanece a su lado las 24 horas. La familia vive en Miramar y no cuenta con un vehículo, por lo que trasladarse hasta Mar del Plata representa un esfuerzo económico que hoy no pueden afrontar.

En Miramar quedaron su marido y sus dos hijas, de 14 y 10 años. La situación económica de la familia es muy difícil: su marido se encuentra sin trabajo y busca distintas maneras de generar ingresos para sostener a las chicas.

Una de sus hijas, además, comenzó a atravesar problemas relacionados con sus niveles de azúcar a raíz de todo lo que está viviendo la familia, lo que suma preocupación y gastos.

“Nos vemos poco. Él no puede venir porque el colectivo está a 6.600 pesos y de ida y vuelta es un montón”, explicó Michelle. Para una familia que necesita sostener una internación prolongada, cada traslado se convierte en un gasto imposible de afrontar. Y a eso se suman las necesidades cotidianas.

Por eso, la familia decidió iniciar una campaña para pedir colaboración. Michelle aclaró que no busca comodidades ni lujos, sino contar con los elementos básicos que le permitan permanecer junto a su hijo y, al mismo tiempo, ayudar a sostener a su familia en Miramar.

La ayuda que necesitan incluye alimentos y elementos de higiene para Michelle durante su permanencia en el hospital: shampoo, crema, enjuague, papel higiénico, galletitas, mate cocido y otros productos básicos. También deben afrontar, cuando es necesario, la compra de pañales y otros insumos que no siempre están disponibles o no cuentan con el tamaño adecuado.

La situación también está afectando su descanso: “Yo últimamente no duermo. Estoy toda la noche con insomnio”.

Michelle aclaró que no busca comodidades ni lujos, sino contar con los elementos básicos que le permitan permanecer junto a su hijo.

La campaña busca, fundamentalmente, que Giovanni pueda seguir acompañado por su mamá durante esta etapa crítica y que la familia tenga un poco de alivio para poder sostener las necesidades de todos. “Realmente lo necesitamos”, insistió Michelle.

La mujer reconoció que durante mucho tiempo pudieron afrontar las dificultades con sus propios medios, pero esta vez la situación los desbordó. “Estamos tratando de mantenernos fuertes, pero esta vez no estamos pudiendo”, se lamentó.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al alias michellelucia.123 a nombre de Michelle Lucía Maidana o comunicarse al 2291463977.