Piden colaboración para costear el velatorio de Federico, el joven que murió tras chocar con un patrullero

Familiares y amigos de la víctima impulsaron una colecta solidaria "con el corazón destrozado"

Familiares y amigos de Federico, el joven que murió en los últimos días después de permanecer internado tras un trágico accidente de tránsito, impulsaron una campaña solidaria para ayudar a su mamá a reunir el dinero necesario para costear el velorio y poder darle el último adiós.

El accidente ocurrió el pasado 14 de julio, cuando la víctima impactó con su moto contra un patrullero, que aparentemente habría cruzado el semáforo en rojo en la intersección de la Avenida Luro y España.

“Con el corazón destrozado, acudimos a la solidaridad de todos”, expresaron desde el entorno de Federico en el mensaje que comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp y Facebook.

Los amigos de Federico expresaron que la mamá "no puede sola con este gasto tan imprevisto y devastador”, y por ello, hicieron llegar una cuenta bancaria para que todas aquellas personas que puedan colaborar, ayuden a reunir el dinero en menos de 24 horas.

Cómo colaborar

Quienes deseen realizar una contribución pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria teniendo en cuenta los siguientes datos:

Alias: Trini.6

Titular: Claudia Marcela Couñago

Banco: Nación

“Cualquier monto, por más mínimo que sea, es de una ayuda enorme en este momento de desesperación”, expresaron en el mensaje y remarcaron que también es de mucha ayuda la difusión de la campaña.

Además, cerraron el mensaje reclamando justicia por Federico, para esclarecer el accidente que le costó la vida.