El dólar oficial aceleró y se acercó a los $1.520

El dólar volvió a mostrar movimientos alcistas este jueves 24 de septiembre, alcanzando un nuevo máximo nominal, en un contexto en el cual se verifica una mayor demanda de cobertura y el Banco Central (Bcra) no logra acrecentar sus compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Presionado por el escenario internacional, la cotización mayorista llegó a tocar los $1.521 durante la rueda, aunque finalizó en los $1.519,50, lo cual significó un incremento diario de $3,50. El techo del régimen de bandas cambiarias se ubicó este jueves en $1.911,44, por lo que la brecha con ese umbral culminó en el 25,8%.

El tipo de cambio mayorista avanzó hasta los $1.519,50, nuevo récord nominal.

El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.537,95 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

El techo del régimen de bandas cambiarias se ubicó este jueves en $1.911,44

El dólar CCL cerró a $1.613,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP cerró a $1.542,99 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.609,82.