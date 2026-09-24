El dólar oficial aceleró y se acercó a los $1.520
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar volvió a mostrar movimientos alcistas este jueves 24 de septiembre, alcanzando un nuevo máximo nominal, en un contexto en el cual se verifica una mayor demanda de cobertura y el Banco Central (Bcra) no logra acrecentar sus compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Presionado por el escenario internacional, la cotización mayorista llegó a tocar los $1.521 durante la rueda, aunque finalizó en los $1.519,50, lo cual significó un incremento diario de $3,50. El techo del régimen de bandas cambiarias se ubicó este jueves en $1.911,44, por lo que la brecha con ese umbral culminó en el 25,8%.
El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.537,95 para la venta.
Por su parte, el dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.
El dólar CCL cerró a $1.613,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP cerró a $1.542,99 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.609,82.
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