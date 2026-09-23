El dólar cotizó al alza: a cuánto cerró este miércoles

El dólar mayorista moderó sobre el final de la rueda y cerró este miércoles 23 apenas por encima de los $1.515. El mercado siguió de cerca la capacidad del Banco Central (Bcra) para acumular reservas.

El dólar mayorista alcanzó los $1.516 aunque sobre el final de la rueda había alcanzado un nuevo récord al tocar brevemente los $1.518.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.536,16 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.608,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%. El dólar MEP cotiza a $1.539,50 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.602,45.