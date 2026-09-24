Golpearon con un ladrillo en la cabeza a un adolescente y lo dejaron en terapia intensiva

Un adolescente permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una brutal golpiza en su propia casa, en el barrio Ruca Luhé de Vista Alegre Sur, Neuquén. Se trata de Tiziano Mercau, quien fue atacado por una patota en la noche del miércoles.

La madre de Tiziano, Jorgelina, denunció que todo empezó cuando el chico se encontraba junto a un amigo en el domicilio y llegó un tercer joven acompañado por dos mujeres. El hombre lo habría amenazado de muerte y en ese momento habría comenzado a tirarle piedras. La situación escaló y escaló, y terminaron apareciendo alrededor de diez pesonas en el lugar agrediéndolo.

Según LM Neuquén, los atacantes ingresaron al patio de la vivienda y allí golpearon a Tiziano con un ladrillo en la cabeza. La golpiza terminó cuando un vecino intervino y logró detenerlos. La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Castro Rendón, donde aún permanece en terapia intensiva debido a las graves lesiones sufridas.

Jorgelina radicó la denuncia en la Comisaría 49ª y la Fiscalía de Actuación Genérica empezó una investigación por el delito de lesiones graves. En esa línea, la Brigada de Investigaciones comenzó a relevar las cámaras de seguridad de la zona y a tomar testimonios a testigos.

Fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén que uno de los presuntos agresores ya fue identificado y notificado por la Justicia. El hombre designó abogado defensor, aunque hasta el momento no se realizó la audiencia de formulación de cargos. El resto de las personas que habrían participado del ataque todavía deben ser identificados.

Por la gravedad del estado de salud del adolescente, su familia convocó a una marcha para este viernes 25 de septiembre a las 9, en la Plaza Susana Teixé, para reclamar justicia por lo ocurrido.

En un video que grabó su mamá aseguró que "estoy pidiendo justicia por él”. También indicó que su hijo es un joven tranquilo, con el sueño de dedicarse al boxeo y que además colaboraba con ella en trabajos de albañilería.