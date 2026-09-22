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Robó un auto en la esquina de una fiscalía y lo descubrieron

Lo identificaron por una filmación. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán. 

El delincuente había violentado un Renault Clio estacionado en La Rioja y Brown.

22 de Septiembre de 2026 18:53

Por Redacción 0223

PARA 0223

El análisis de una cámara de seguridad permitió identificar a un hombre que abrió un auto estacionado en la esquina de una sede judicial y sustrajo varios elementos de su interior.

Efectivos de la Utoi interceptaron en San Martín e Hipólito Yrigoyen al sujeto acusado de violentar un Renault Clio estacionado en La Rioja y Brown y robar pertenencias de adentro. 

Las prendas usadas en el robo fueron secuestradas.

La investigación se inició luego de la difusión de las imágenes del hecho que permitieron reconocer al sospechoso.

"Al momento de la aprehensión no fueron hallados los elementos sustraídos, aunque se secuestraron prendas de vestir y zapatillas que habría utilizado el imputado", informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de flagrancia dispusieron la formación de una causa por robo consumado y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

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