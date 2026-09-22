Bajó a pedir un presupuesto y le abrieron el auto con un inhibidor

Tres sujetos de 18, 33 y 42 años acusados de abrir un auto con un inhibidor para robar las pertenencias que el dueño había dejado en el interior cuando bajó a pedir un presupuesto a un local fueron aprehendidos este martes por personal policial luego de una persecución.

Auto secuestrado.

Fue en el marco de una orden de servicio que personal del Gabinete de Automotores de la DDI hacía por la avenida Champagnat que vio a una persona que señalaba a otro sujeto que abordaba un Fiat Siena y se daba a la fuga por lo que comenzó una persecución que terminó en la esquina de Arrué y Rivadavia.

Los oficiales confirmaron que la víctima había bajado a un local comercial para pedir un presupuesto y que dejó estacionado su vehículo Renault Kangoo que fue abordado por uno de los sujetos.

Elementos secuestrados.

En el interior del Fiat Siena en el que se desplazaban los imputados hallaron tras una requisa un inhibidor de señal y tres celulares que fueron secuestrados. La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de una causa por hurto agravado por el uso de inhibidor en grado de tentativa y el traslado de los tres a la Unidad Penal N°44 de Batán.