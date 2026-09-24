Conmoción: hallaron el cuerpo de un bebé sin vida adentro de una bolsa e investigan qué pasó

La localidad cordobesa de Villa de María del Río Seco continúa conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé dentro de una bolsa de residuos el pasado martes por la tarde. Una vecina lo encontró en el pasaje Eva Perón y dio aviso a la Policía, que inmediatamente se presentó en el lugar y desplegó un importante operativo.

Poco después comenzó la investigación para identificar al bebé y establecer cuándo murió y en qué circunstancias terminó abandonado allí. La causa quedó a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede. Uno de los primeros datos que confirmó, fue que el cuerpo no estaba completo al momento del hallazgo.

Según explicó Cepede, por las dimensiones y las mediciones realizadas, se determinó que no se trataba de un feto, sino de un bebé que ya tenía varias semanas de vida. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba, donde se harán las pericias necesarias para determinar la causa y el momento del fallecimiento.

La Fiscalía analiza también la posibilidad de que animales de la zona hayan intervenido sobre el cuerpo una vez que fue abandonado. Una de las principales cuestiones a resolver en la investigación tiene que ver con determinar si las lesiones se produjeron antes o después de la muerte.

La investigación

Mientras esperan los resultados de la autopsia, los investigadores avanzan con distintas medidas para establecer la identidad del bebé. Una de ellas consiste en revisar las historias clínicas de las mujeres que dieron a luz en un período compatible con la edad estimada del nene.

La Fiscalía solicitará información en hospitales públicos y privados de la zona, pero también se contempla la posibilidad de que el nacimiento haya ocurrido fuera de un centro de salud. Por ahora no hay personas detenidas o imputadas por el caso.

La investigación continúa abierta y las próximas pericias serán claves para determinar de qué murió el bebé y por qué apareció en una bolsa en Villa de María del Río Seco.