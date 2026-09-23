“Me salvaste a mi hijo”: manejó a toda velocidad en medio del temporal para salvarle la vida a un bebé que no respiraba

Un chofer de aplicación se convirtió en héroe, luego de manejar por las calles de Mar del Plata a gran velocidad en medio del intenso temporal y gracias a sus dotes de piloto -y a su gran corazón- llevó un bebé a tiempo a una clínica de la ciudad, donde lograron, gracias a su intervención, salvarle la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 de este lunes, cuando Javier Roldán (54) , un chofer de DiDi tomó un viaje en la zona de ruta 2 y Arturo Allió (ex 180) en medio del alerta meteorológico.

El chofer condujo en la emergencia en pleno temporal.

“Venía de dejar un viaje en el barrio 2 de Abril y me paro en esa esquina oscura. Y no suelo hacer eso por lo peligroso. Incluso rechacé un par de viajes. Pero decidí tomar este y cuando estoy llegando veo un pareja que sale de una casa y desesperadamente me alcanza a decir que su bebe no respiraba”, contó Javier a 0223.

El recorrido que completó en 6 minutos.

De inmediato, el hombre –que cuenta con registro profesional- salió a toda velocidad hacia la Clínica del Niño y la Madre, para cruzar media ciudad y lograr lo que esa altura parecía imposible. “Normalmente es un viaje de 20 minutos pero tardé 6: me crucé todos los semáforos en rojo, teniendo obviamente la precaución de ver que no pasaba nadie y con total sensatez. El papá de la criatura llamó al 911 y en Colón casi Independencia un patrullero me escoltó. Aunque a las pocas cuadras, casi chocamos con otro auto. Los papás atrás llegaron a pegar un grito: de milagro los autos frenaron y no derraparon. Quedaron separados por un centímetro. Fue otra de las cosas que gracias a Dios pasaron esa noche”, dijo Javier aún conmovido por lo ocurrido.

Un chofer de aplicación hizo un viaje de emergencia y salvó la vida de un bebé.

Una vez que llegaron al nosocomio de Colón casi San Luis, el chofer se quedó esperando afuera para saber si había buenas noticias sobre la salud del bebé. “En eso, salió el papá y me dijo «me salvaste a mi hijo». Ya pasaron casi dos días y no puedo dejar de pensar en eso. Cuando uno toma noción de lo que hizo, te limpia el alma. Porque entendí, por lo que me dijeron después, que si tardaba un poquito más, ese bebé se moría”, confesó.

“Yo me había quedado sin trabajo y hago esto hace 11 meses. Mientras tanto, estoy en la búsqueda de un trabajo de reparto o un camión. Por ahora sigo porque me ayuda a ganarme el mango”, concluyó.

El emotivo mensaje de agradecimiento

Luego de haber pasado el enorme momento de tensión, el papá del bebé le escribió un mensaje a Javier, agradeciendo el gran gesto humanitario.

“Buenas noches hombre … soy Matías... Muchas gracias por tu desempeño como conductor... Gracias por quedarte, gracias por el apoyo....gracias porque te lo tomaste en serio y jugó un papel importante en llegar a tiempo para cuidar a mi hijo...te agradezco eternamente como hombre y padre.... Gracias, de corazón. Muchas gracias. Ya realice el pago porque me figuro que no lo estaba. Te agradezco un montón y estamos a tu disposición, quedó internado y gracias a tu aporte de rapidez y eficiencia y al tomarte en serio el trabajo....llegó y pudo a tiempo, salvaste una vida y es mi hijo... Estoy en deuda con vos…”, concluyó.