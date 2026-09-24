Quién era el trabajador que murió electrocutado y cayó desde una obra

El hombre cayó luego de recibir una descarga eléctrica fatal por razones que aún son materia de investigación.

Un trabajador murió este miércoles luego de recibir una descarga eléctrica y caer al vacío desde una obra en construcción de Mar del Plata. El accidente ocurrió durante la tarde y, pese a la intervención de los equipos de emergencia, el hombre perdió la vida en el lugar.

Luego de varias horas de investigación, finalmente la víctima fue identificada como Lucas Ariel Negrete, de 29 años.

El hecho se produjo mientras el joven se encontraba trabajando en una construcción ubicada en Bahía Blanca y 25 de Mayo. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, recibió una descarga eléctrica y posteriormente cayó desde una altura de varios metros.

Tras el accidente, se dio aviso a los servicios de emergencia y hasta el lugar arribó personal del Same, que constató el fallecimiento.

También trabajaron efectivos policiales y personal especializado para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo de la Justicia y busca determinar cómo se produjo la descarga eléctrica y las circunstancias que derivaron en la caída que terminó con la vida del trabajador.