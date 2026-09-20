Vecina "muy conocida y querida": quién era la mujer que murió al bañarse en el Lago Lácar

La víctima tenía 78 años y era oriunda de San Martín de los Andes.

Una mujer de 78 años murió este sábado por la tarde en San Martín de los Andes, Neuquén, luego de haberse bañado en el Lago Lácar. La investigación apunta a que falleció producto de un shock de hipotermia.

Personal de emergencia encontró a la víctima con signos vitales en la orilla del lago, aunque para entonces la descompensación había agravado su cuadro y los rescatistas no pudieron mantenerla con vida.

Si bien se aguardan los estudios forenses para precisar las causas de la desmejora de la mujer, estiman que el episodio se habría debido a las bajas temperaturas del lago, que oscilaron entre los cinco y los ocho grados durante las últimas horas.

El episodio ocurrió este sábado por la tarde frente a la célebre escultura de Los Ciervos, que está enfrentada al Lago Lácar y representa uno de los hitos urbanos más visitados de San Martín de los Andes, en el sudoeste neuquino.

La jubilada de 78 años habría fallecido por un shock de hipotermia tras ingresar al lago.

Fueron peatones los que dieron la voz de alerta a las autoridades: una mujer que momentos antes se había sumergido en las aguas del lago se acababa de descompensar.

Cuando agentes de la comisaría 23 de San Martín de los Andres llegaron a la escena, hallaron el cuerpo de la víctima todavía con signos vitales en la orilla del lago.

A pesar de que acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (Sien) y miembros de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, no pudieron salvarle la vida.

La mujer fue identificada como Any de la Cruz Riffo, quien según el comisario Sebastián Carrasco era una vecina "muy conocida y querida" en la ciudad patagónica.

En el caso intervino la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino, a cargo de la fiscal del caso Inés Gerez.

Las actuaciones incluyen pericias policiales, testimonios y la propia autopsia para que sean establecidas de forma precisa las circunstancias del fallecimiento y si es que existieron factores previos que lo precipitaron.